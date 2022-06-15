瘋傳「美人魚變老女鬼」嚇壞網民　本尊求平反　真身靚到令人窒息

花蓮遠雄海洋公園近日上演了一場「美人魚」表演，在炎熱的夏日給遊客帶來了一場清涼的視覺盛典，許多民眾趁著表演時趕緊拍下美照，不料，有網友PO出照片，原本長相甜美精緻的美人魚，疑似因拍攝角度和光線的問題，竟變成了恐怖女鬼，整個畫面彷彿成了靈異照片。對此，扮演美人魚的正妹也出面高EQ回應了。



一名網友近日在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出合照，只見照片中的民眾開心對著鏡頭擺Pose，但身後卻飄過一張蒼白人臉，彷彿發生靈異事件，但仔細一看，就能發現人臉是扮演美人魚的表演者，疑似是因為透過玻璃拍攝加上角度的關係，才使得畫面變的有些詭異，而原PO也在文中笑稱：「我的媽，拍起來怎麼怪怪的。」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「怨念很深」、「笑的你心裡發寒」、「美人魚硬生生拍成背後靈」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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也有人說「是水裡的顏色燈光拍起來才覺得怪，但人是美的」、「是拍照者的問題啦，時機拍得太差了」、「所以說拍攝美人魚請善用錄影功能，美人魚感謝您」。

對此，美人魚本尊也發文表示：「不好意思～我是事主本人～首先感謝版主和網友們給我這麼大的流量，當下看到照片我也笑噴。」而針對有網友抨擊照片很醜、像鬼、很胖、好老，她也高EQ貼出影片回應，「好啦好啦~~~本宮下輩子也不會改。唉，還是要給我平反的機會吧，不然找不到下一春誰負責。」

點擊看看該美人魚扮演者的真面目▼▼▼

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事實上，扮演美人魚的正妹名叫魯筱希，在IG擁有將近4000名粉絲追隨，除了是一名美人魚表演者外，同時還是一名地產經紀，平時熱愛自由潛水、慢跑、舞蹈等運動，也曾在社群平台上分享人魚表演的辛酸，「嗆水、腳抽筋、腦袋撞玻璃和礁石、比堅尼綁帶鬆脫、南半球掉出來、撞到食人魚、打到海牛、尾巴勾在礁石……」，令不少粉絲看了相當心疼。

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