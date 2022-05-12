Staycation騙案！聲稱$1000蝕讓五星級酒店房　過數後即取消預訂

預訂本地酒店Staycation是港人近年熱玩樂，但小心貪平中伏！有網民就爆出疑似Staycation騙案，有人在FB放租平台發帖，指預訂了1間五星級酒店房間，聲稱因不合適，遂以1000元蝕讓原價為3000多元一晚的房間，惟買家轉賬後，對方立即取消預訂，「佢係1蚊都唔使畀」。



有人在群組發帖，指自己預訂了中環五星級酒店房間1晚，價值3172.5元，日期為5月13至14日，更標榜「包早餐」及「有浴缸」，惟預訂後「老闆唔啱」，故希望以1000元轉讓他人。（FB「租屋/租房 香港 - 自助放租配對平台」截圖）

該網民以「唔好俾呢個人呃到」為題上載相關截圖，顯示有人日前在FB群組「租屋/租房 香港 - 自助放租配對平台」發帖，指自己預訂了中環五星級酒店房間1晚，價值3172.5元，日期為5月13至14日，更標榜「包早餐」及「有浴缸」，惟預訂後「老闆唔啱」，故希望以1000元轉讓他人。

樓主補充指，「之前個post（帖文）就9至10號嘅，見咁易呃就繼續改日子呃人，幾百一千係咁呃」，提醒大家小心上當。（FB「租屋/租房 香港 - 自助放租配對平台」截圖）

樓主指出，其友人見到此帖文後心動有意「接貨」，惟過數後對方立即取消房間預訂，房財兩失，決定報警求助。她又補充指，「之前個post（帖文）就9至10號嘅，見咁易呃就繼續改日子呃人，幾百一千係咁呃」，提醒大家小心上當。不過目前在群組內已找不到該轉讓酒店房間的帖文，疑被人刪除了。

事件引起網上熱議，有網民表示一睇帖文已覺是騙案，「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，又指五星級酒店多數都可以改日子，不需要蝕讓或取消。有人直言是貪小便宜的後果，「唔貪心就唔會被騙，點會亂轉錢畀三唔識七的人代訂酒店」、「大把網同APP穩穩陣陣，貪小便宜，笑死」。有網民則指，即使對方真的有急事轉讓出來，轉名手續亦不容易，「諗到都煩，點轉名，手續做得唔好唔足，又係煩，一心去玩就唔好差少少」。