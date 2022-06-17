失業1年　阿媽勸做保安竟嫌丟臉拒絕　網民：丟臉得過靠屋企養？

受到新冠疫情的影響，各行各業都遭受衝擊，不少人找工作也頻頻碰壁。



對此，就有一名台灣男網友PO文表示，自己的哥哥已經待業1年了，也沒什麼存款，媽媽叫他暫時做便利店或保安，沒想到哥哥竟回「很丟臉不要」，讓原PO不禁大嘆「自尊會讓自己零收入」。

有人指出保安收入其實絕不失禮 點圖看看原文及網友意見▼▼▼

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該名男網友在《Dcard》發文表示，自己的哥哥待業約1年，身上也沒什麼存款，「學歷是中等科大畢業，做過3份工作，大約落在3個月到半年」，眼看待業時間越來越長，媽媽叫他暫時先做便利店或保安，邊做邊找其他工作，未料哥哥竟說「做那個很丟臉不要」，媽媽回答他「沒錢靠屋企養更丟臉好嗎」。

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「如果你哥自尊心很強，那就昭告鄰居他靠屋企養，他就會覺得丟臉想辦法出去工作了」、「自尊能當飯吃的話，你哥應該早就被自己噎死了」、「叫你媽直接斷金源，唯一解法」、「其實很多高學歷的人也會，因為覺得自己應該有更好的機會，卻反而一事無成，也彎不下腰去做別的事。所以，中等什麼科大就別想太多，有工作就很好了」。

還有網友表示，「可是……保安收入也很多啊（50K-70K台幣）」、「做便利店保安也是靠自己賺錢，有什麼好丟臉的啊，至少不會比啃老丟臉吧」、「做便利店和保安，如果有很好的理財觀念，還是能存一堆錢的好嗎」、「便利店明明要學很多事情，很厲害的好嗎？有些豪宅的保安也是很多人想去做也不一定可以的，你哥整個就是不知人間疾苦，活在自己的世界吧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】