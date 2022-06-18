整棟居民晚上都聽見打屁股聲 台女寫字條提醒：注意幸福吶喊音量
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
每當情侶「性致」來的時候，難免會想要在家親密一番，但若沒有控制好音量，就可能會影響到鄰居的安寧。
一名女網友在Facebook上發文，表示鄰居親密行為時聲音太大，甚至還有「拍打屁股的聲音」，因此好意寫字條提醒，而內容曝光後也掀起討論。
按圖看清字條提醒內容、其他網友討論！
+6
一名女網友在Facebook「爆廢公社公開版」發文，表示二樓鄰居昨天晚上很激烈，聲音大到整棟都聽得到，「叫大聲就算了，還有拍打屁股的聲音。」原PO的妹妹因為感到相當困擾，因此寫了字條給鄰居。
從照片中可以看見，字條上清楚寫道，「親愛的鄰居您好，你們的感情很好，大家都知道了，望你們能注意一下您幸福的吶喊，畢竟隔音效果不是很好，經由字條告知你們，是不想打斷你們好好享受，希望您也能互相理解」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我也怕收到這樣的紙條」、「只不過⋯拍屁股的聲音也能聽到，到底是拍多大力？還是隔音真的很差？」、「妳是忌妒還是羨慕」、「打屁股的聲音」、「幸福的吶喊」、「不錯，點到重點又不失禮貌」。
另外，也有網友表示，「字好漂亮」、「直寫是由右向左寫，老師沒教嗎？」、「那個們字好奇怪，怎麼這樣寫的」、「寫繁體有那麼難嗎？」、「寫字好可愛喔」、「先學好寫信的格式吧，妳的國文老師在痛哭」、「怪字一堆，順序錯誤，我的腦細胞在死亡」。
相關文章：丈夫求性福注射「陰莖增大針」變不幸 手術超成功卻嚇到人妻離婚👇👇👇
+2
台小四功課以巨龍、獨角仙、樹汁造句 網民挑戰句句藏搞笑性暗示台女與確診夫愛愛快測仍陰性 她分享6個增強免疫力菜單+飲食禁忌太刺激！主動看女友與前度性愛片 處男崩潰大哭 台女：還要怪我兩女參觀金字塔 遭13埃及青年如痴漢「圍堵式性騷擾」影片惹關注丈夫求性福注射「陰莖增大針」變不幸 手術超成功卻嚇到人妻離婚愛上42歲炮友 女子戳穿安全套想「偷精」懷孕 性侵罪成下場慘了機場驚傳女子性愛呻吟聲 尷尬大叔突從行李取出一物 全場嚇呆
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】