去舊同學婚禮見證新郎走佬！賓客人情照畀飯照食　網民質疑呢件事

參加婚宴竟見證新郎走佬？有網民於討論區發文，稱早前出席中學同學的婚宴，原本也見到一對新人迎接親友，但開席後卻發現新郎竟獨自離去，留下尷尬場面。樓主指當晚賓客們「人情照畀飯照食」，惟婚宴卻沒有照辦，打聽後得知當晚新郎與新娘曾有爭拗，新郎怒極悔婚。帖文引來網民討論，不少人質疑事件真偽，又認為婚宴舉行時一般已完成簽紙儀式，即使新郎一走了之亦未必結不成婚。



有網民於討論區發文，稱早前出席中學同學的婚宴，開席後卻發現新郎竟獨自離去，留下尷尬場面。（《人約離婚後》劇照）

有網民於連登討論區以「有冇人真係試過結婚當日先來話唔結？」為題發文，指日前參加中學同學的婚宴，約7點進場時還見到新郎新娘一同在門口迎接賓客。沒想到至開席後，司儀介紹一對新人進場時，「請咗3次新郎都唔見人」，後來眾人才發現「原來迎賓同播片之間，個新郎走咗出去冇返過來」。

樓主指當晚場面尷尬，到場的賓客如常用餐，但婚宴卻沒有照辦，「我發現新郎走咗嗰陣已經準備上菜，仲畀咗人情」。他事後打聽，獲告知該對新人籌備婚禮長達3年，過程中受疫情及社交措施影響，「搞來搞去，同佢未婚妻嘈咗好多次」，至婚宴當晚再因事爭拗，新郎竟一走了之，「佢話幻想唔到結咗婚之後一世人要嘈幾多鑊，最後關頭走咗去唔結」。

樓主事後打聽，獲告知該對新人籌備婚禮長達3年，過程中受疫情及社交措施影響，「搞來搞去，同佢未婚妻嘈咗好多次」，至婚宴當晚再因事爭拗，新郎怒極一走了之。（《人約離婚後》劇照）

帖文引起網民關注，有網民笑言若屬實主人家亦「無蝕底」，「呢個最後關頭又幾好，起碼已經收返齊晒啲人情」、「可能根本成個都係騙局，攪咁大場大龍鳳呃人情」。亦有人認為新人因小事爭執便悔婚，反映兩人欠缺感情基礎，「成世流流長，呢單唔嘈遲早都有排嘈」、「男方意識到結婚唔方開心，冇因為責任而格硬結，其實個決定幾好，一陣結完婚唔開心都係搞自己」。

不少網民則質疑事件真偽，認為今時今日婚宴一般在簽紙證婚儀式後才舉行，即使新郎於開席後離去，也不代表新人結不成婚，「其實擺酒同唔結又兩樣嘢，擺酒前通常已經簽晒紙」、「鬧下交就唔結，真係抵佢唔結啦」。