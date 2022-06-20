12星座｜眾人積壓已久的不滿情緒逐漸爆煲　藝文界精英迎來新機遇

【唐綺陽星座運勢週報6/20-6/26】海王星停滯，與宗教、身心靈、無形的能量有所連結，帶來新的局面與改變。太陽進巨蟹，六、七月反對的意見高漲，宣洩出委屈已久的情緒。金星進雙子，突顯雙子座的優點，彰顯教學、媒體及適切表達的價值所在。土海度數相近，出生星盤有行星24-26度者，容易感到被辜負、有壓力。



重要星象：海王星停滯、太陽進巨蟹、金星進雙子、土海度數相近。

工作注意：雙子、巨蟹、水瓶、雙魚

雙子：拿出聰明才智對待不負責任者

巨蟹：瑣事繁忙，受年輕一輩的相助

水瓶：有翻篇或轉變的機會

雙魚：專注在當下，做好眼前的事物

相關文章：日本網站揭2022下半年12星座運程 這星座極好運先苦後甜做灰姑娘（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃花注意：金牛、天蠍、人馬、山羊

金牛：易被務實的感情打動

天蠍：情緒冷淡，想逃避或保持距離

人馬：將感情對象帶進親友圈

山羊：對自己表現失望，避免自怨自艾

相關文章：12星座｜誰是情場高手氹人功力一流？狮子總能無縫接軌永無空窗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

財運注意：白羊、獅子

白羊：理財有具體作為及獲利

獅子：急於投資，須自行深入摸索

相關文章：生肖運程｜4大生肖6月財運大爆發 肖狗努力有豐收 肖馬遇到伯樂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

健康注意：處女、天秤

處女：生理時鐘混亂，應調整作息

天秤：工作量大，注意別硬撐

相關文章：12星座6月運程總覽｜愛情、事業、學業、金錢、健康宜、忌全攻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】