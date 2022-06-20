12星座｜眾人積壓已久的不滿情緒逐漸爆煲 藝文界精英迎來新機遇
撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報6/20-6/26】海王星停滯，與宗教、身心靈、無形的能量有所連結，帶來新的局面與改變。太陽進巨蟹，六、七月反對的意見高漲，宣洩出委屈已久的情緒。金星進雙子，突顯雙子座的優點，彰顯教學、媒體及適切表達的價值所在。土海度數相近，出生星盤有行星24-26度者，容易感到被辜負、有壓力。
重要星象：海王星停滯、太陽進巨蟹、金星進雙子、土海度數相近。
工作注意：雙子、巨蟹、水瓶、雙魚
雙子：拿出聰明才智對待不負責任者
巨蟹：瑣事繁忙，受年輕一輩的相助
水瓶：有翻篇或轉變的機會
雙魚：專注在當下，做好眼前的事物
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桃花注意：金牛、天蠍、人馬、山羊
金牛：易被務實的感情打動
天蠍：情緒冷淡，想逃避或保持距離
人馬：將感情對象帶進親友圈
山羊：對自己表現失望，避免自怨自艾
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財運注意：白羊、獅子
白羊：理財有具體作為及獲利
獅子：急於投資，須自行深入摸索
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健康注意：處女、天秤
處女：生理時鐘混亂，應調整作息
天秤：工作量大，注意別硬撐
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】