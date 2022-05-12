12生肖｜萬般帶不走，唯有業隨身！今生你要償還甚麼債才得解脱？

每個人自呱呱墜地到世上，都與世間的所有事物有著千絲萬縷的聯繫。這些一絲絲的聯繫其實都隱藏著因果關係，這也是為什麼我們在命運中總會遇到某些人、某些事，這很可能就是所謂的宿命。



科技紫微網就做出了一個與12生肖有關的宿命債務，讓我們來看看如何處理才能讓我們的人生更加順遂！

人的一生都需面對大大小小的困難與挑戰，你今生要面對的業債又是甚麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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感情債 - 鼠、雞

這兩個生肖特別容易對他人動情，可能在某處多看了某個人一眼，就這樣心動了，讓那滔滔的情感一湧而出。就算對方並不感興趣，但他們還是會無怨無悔地付出，讓自己心裏的那個空缺得以填補，就像是在償還不懂何時欠下的感情債。但如果幸運遇到情投意合的，這個感情債就變成了真愛。

友情債 - 虎、猴

這兩個生肖最看重的就是友情，當身邊沒有朋友就會覺得很慘。由於注重友情，所以可以為朋友犧牲自己，就連家人與自己都可以放一邊。更甚的是，就算被朋友坑了還會為對方說話，還覺得對方這樣做是有著一定的原因的。這些無窮盡的友情債必須適時放下，這樣自己才能過得更快活。

恩情債 - 羊、豬

這兩個生肖將恩情看得非常重，可以以滴水之恩，湧泉以報來形容他們。只需對他們好一點點，他們就會將之銘記很長一段時間，甚至是一輩子。為了報恩，他們可以不顧一切、全力以赴，所付出的也超越了人家對他們的那一點點好。建議需多多為自己著想，報恩之餘不要阻斷自己的人生方向。

人情債 - 龍、蛇

人是群居者，所以只要還在人世間，總離不開人情。不管是朋友、同事、親戚這些牽扯不清的關係都會讓他們記掛在心。這些人情不管關係近或遠，都會讓他們覺得要去幫忙。只有當自己能多關注自我的時候，這些人情債才能暫時減免。

錢財債 - 牛、馬

這兩個生肖與成語「做牛做馬」非常符合，他們較其他生肖來得辛苦，但也常欠下錢財債。為了要努力賺錢，實踐財富自由這個理念，他們真的可以做出各種犧牲。他們熱衷於投資理財，一世人都在微錢財奔波，一直在借錢與還錢的循環中生活。其實，只要將對於物慾的那份執著放下，就不會過得太沉重。

親情債 - 兔、狗

這兩個生肖在面對家人的時候，才會展現最柔情的一面。他們非常珍惜親情，希望與父母、兒女的感情能長久維繫，也能為他們付出許多。對於親情債是一輩子的功課，有了親人在身邊，心靈就有了歸屬感，因此對於這份債他們也甘之如飴。

這些一輩子的債務都是我們的人生課題，每個人都會遇到都需要修讀，有時候有些事情需要鬆手這樣人生才會過得更順遂。

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