4生肖下半年繼續行大運！單身鼠拍拖在望　屬龍做對這件事勁吸財

人家總說「風水輪流轉」，不過當好運來臨時就又會希望能維持久一點，那究竟該如何讓自己延續暢旺呢？



命理網站《科技紫微網》文章指出，今年上半年有「4大生肖」福運特別強，因此只要把握轉運秘招，就能順利將好運延續至下半年囉！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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生肖龍：財星閃耀（延續好運秘招→果斷）

今年投資意識抬頭，對資訊和市場動態嗅覺敏銳，知道該何時出手及如何出手，因此只要能果決行動，在財富方面就易迎來喜事。此外，正財收入也是你今年行運中的亮點，有很大機會能因個人能力提升、工作表現亮眼等獲得獎勵，且還容易在朋友或長輩幫助下體會到進財的喜悅感，所以邁入下半年後記得不要拖拖拉拉，要果斷一點！

生肖狗：如願以償（延續好運秘招→積極）

上半年幸運指數急速攀升，各個方向走勢都較平穩，因此「愛情事業雙豐收」在此年可不是空談，只要非不切實際的想法，基本上都能如願。至於金錢方面，進帳能小有所獲，只要積極進取、克服懶惰，進財機會有很多，因此若進入下半年之前能把「懶病」治癒，好運就會延續得更長久。

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生肖鼠：幸福美滿（延續好運秘招→大膽）

今年愛情走勢非常不錯，尤其對單身者的良機很多，只要勇於展現自我，發展戀情機率會很高。至於有伴侶的你，若能夠實際付出關懷，感情自然升溫，即使短暫分離也能心靈相通，還能讓你們更深刻體會到彼此的重要性，因此下半年請繼續保持大膽作風，對於單身者尋覓好緣、有伴侶者穩定良緣等都會有很大幫助。

生肖兔：獲得肯定（延續好運秘招→保健）

你將迎來事業上的小高峰，工作會為你帶來不少成就感，且同事間相處愉快，提案也容易得到肯定回應，有些事情甚至比你預期中還要順利。值得注意的是，你需要做的就是養足精神、注意健康，把身體狀況調整到最佳狀態，然後向著自己定下的各期短程目標不斷努力，相信成功就會在不遠處等著你，進入下半年後也不例外！

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