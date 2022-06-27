甲醛｜長期吸入或致癌　裝修佬教9大類建材物料易有殘留要注意

長期吸入甲醛影響一家大小的健康，因此甲醛於近年一直都是裝修戶主想要對抗的大敵。但你知道甲醛是什麼嗎？我們必需要先了解甲醛出現於哪裡，才能對症下藥，今日等裝修佬話你知甲醛來路及去除方法吧！



甲醛用途廣泛且低格價廉價，不少建材生產都會使用，長期吸收或有機會致癌。（GettyImages）

甲醛是什麼？



甲醛是一種具揮發性有機化合物，甲醛味道是有刺激性氣味的無色氣體。早年已經世界衛生組織（WHO）定義為第一類致癌物質，具一定危險性。

根據香港環保署建議的室內空氣質素指標，甲醛量若超過0.081ppm即對人體有一定傷害。短期吸收會引致嗅覺、肺、肝及免疫功能異常等，長期吸收或有機會致癌、免疫力下降、女性增加畸胎、流產風險。

甲醛會在哪裡出現？

近10年裝修戶主都非常關心甲醛問題，正因為甲醛用途廣泛且低格價廉價，不少建材生產都會使用，因為約有3千多種裝修建材類型都有機會含有甲醛。當中不少種類也是裝修必備的建材，以下是一些例子：

●油漆（特別是油性油漆）

●塑料地板

●天花板

●木製櫥櫃

●木板板材

●隔熱層壓板製成品

●板材的粘合劑

●窗簾

●化纖地毯

綠色植物有淨化空氣的作用，除了吸收有害物質，吸收本身的行為也是種測試甲醛量的方法。（GettyImages）

怎樣知道家居有沒有甲醛超標？

就以上所述的例子，一間新裝修的屋，很大機會甲醛遍布！加上甲醛是一種無色的氣體，除了靠鼻子去嗅有沒有沒刺激性氣味外，有沒有其他方法知道？

甲醛測試劑

一些除甲醛產品的公司推出了甲醛測試劑，方便市民自行DIY測試家居甲醛含量，這些甲醛測試劑一般操作簡單，只要跟足測試劑指示，便可以知道家居甲醛指數是否超標。

民間方法

綠色植物有淨化空氣的作用，除了吸收有害物質，吸收本身的行為也是種測試甲醛量的方法。只要把吊蘭擺放在家中，觀察有沒有變黃，就會大給知道附近有沒有受甲醛污染。

甲醛清除方法



若發現家居甲醛含量超標，有甚麼方法可以清除甲醛，確保家人健康呢？其實早在多年前人們發現甲醛會危害健康後，各式除甲醛的產品及服務紛紛出現，到現在研究已十分成熟，可說是百花齊放，今日會介紹幾種方法及產品除甲醛。

1.保持空氣流通

其實最為有效的除甲醛方法就是保持空氣流通，讓甲醛隨空氣流動送出室外，經裝修學院校長Simon實測後發現，一個密閉且新裝修的家居甲醛量超標，但在打開窗門有風吹送的情況下再測試甲醛量會發現在安全標準內。

在新裝修後推持長期開窗，保持空氣流通，讓室內受到甲醛污染的空氣排出。（GettyImages）

在這個結果下，建議裝修戶主在情況許可下，在新裝修後推持長期開窗，保持空氣流通，讓室內受到甲醛污染的空氣排出，讓新鮮的空氣進入到房間裡。

2.甲醛淨化劑

除了空氣流通這種天然方法外，有時離開家也會關上窗，密閉而累積的甲醛實在實以避免，因此通風搭配其他的辦法一起來治理甲醛污染，會比較安全。

市面上有不同產品也能甲醛，例如一些放置式的甲醛淨化工具，甲醛淨化劑利用基團反應分解空氣中的甲醛，水性配方具有高度活性，能有效、快速和持久地去除甲醛，體積也非常細小，使用便利，大家不妨考慮一下。

另外，還有一些以噴塗式的甲醛淨化劑，其實最廣為人知的就是光觸媒。把光觸媒噴塗於物件上，可以加速有害化學物在光線底下的分解作用，因此被廣泛使用於分解甲醛、VOC等裝修後出現的有害物上。

除了請專業光觸媒公司做光觸媒噴塗服務，也有一些可DIY光觸媒噴罐，使用非常方便，能在短期內有效地保護家居避免積累甲醛等有害物質。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

