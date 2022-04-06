台網瘋傳2分44秒性愛影片！老闆娘店內性交被偷拍　事後怒告好友

近日在台灣社群網站、line群組瘋傳一段新北市某連鎖涼麵店辣妹老闆娘，在店內與男人發生性行為的偷拍影片。



老闆娘得知遭朋友上傳網路，本月2號提告妨害秘密，當地警方依法受理，將通知涉嫌人到案說明。

【圖輯】台網瘋傳2分44秒性愛影片！老闆娘店內發生性行為被偷拍 事後怒告好友（點圖放大看）

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這名老闆娘因身材好、穿著辣，曾多次登上網誌、社群，引發網友討論、小有名氣，前年更曾發生過美食外送員，跑到店內廁所前脫褲子示愛，後來挨告性騷擾在當地被函送法辦。

老闆娘聲稱上個月31號，有邀請朋友到店裡作客，當時鐵門關閉並未營業，沒想到這名朋友到達時，沒有敲門也未打電話連絡，直接將手機伸進鐵捲門的投信口偷拍。

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這段長達2分44秒的偷拍影片，同時還錄下涼麵店的店名與門牌號碼，最近在台灣的社群網站、line群組瘋傳，導致老闆娘不斷遭到騷擾，決定報案提告。

台灣警方證實已於本月2號受理報案，並經被害人指認犯嫌，將盡速通知到案說明，依妨害秘密罪嫌偵辦。當地警方提醒民眾，收到影片切勿轉傳以免觸法，依據台灣刑法第235條，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元（台幣）以下罰金。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】