台灣來港客機冒煙　李丞責上周曾籲小心航空事故　仲要留意這災難

【大停電／李丞責／中電／香港快運／航空事故】元朗、天水圍、屯門北部上周大停電引起全城關注，有網民發現玄學家李丞責去年底推出的虎年運程書《裕虎添翼》，已預言今年虎年香港會出現關於電力的問題，令有關資料再瘋傳，網民更形容李丞責「神準」。對於網民的盛讚，李丞責師傅上周三（22日）回應《香港01》時謙虛沒有居功，指希望能把行業做好，強調幫到人是他們的責任，又希望大家重新關注被人遺忘已久的中國傳統文化。

李師傅亦向《香港01》表示，今年要多留意和小心地震、山泥傾瀉、地陷，以及航空事故，又指香港雖不是處於地震帶，但提醒市民若往地震帶的地方旅行，就要加倍小心，並教路2招減疾厄。

言猶在耳，香港國際機場今日（6月27日）發生緊急事故，下午近3時，香港快運航空（HK Express）一架由台北來港的航機，據報因機艙冒煙，須緊急降落，幸航機最終安全着陸，事件原因有待調查，初步無人受傷，有網民形容「李師傅又中！」。



面對網民盛讚「神準」，李丞責師傅回應《香港01》時謙虛沒有居功，指希望能把行業做好，強調幫到人是他們的責任，又希望大家重新關注被人遺忘已久的中國傳統文化。（資料圖片）

據了解，涉事的香港快運航空（HK Express）客機編號為UO111，機身編號為B-LCU，機型為空中巴士A320，於2020年11月交付啟用，機齡僅一年多，最大載客量為188人。客機今午3時降落赤鱲角香港國際機場，消防接報後派岀6輛救護車到場，至下午3時18分解除警戒狀態，事件中無人受傷。

元朗、天水圍、屯門北部上周二（21日）無預警大停電，有網民發現，玄學家李丞責去年底推出的虎年運程書《裕虎添翼》，曾預言今年虎年香港會出現關於電力問題，言猶在耳，不少網民把預言聯想到今次大停電，形容李丞責「說中了」、「勁過印度神童啦」、「真係好準！」。

李丞責師傅回應《香港01》時指出，作為玄學家，希望做好行業，「不是本人特別叻，有人讚賞當然開心，希望件事幫到人是我們責任」。他又說，希望市民重新關注被遺忘已久的中國傳統文化，也希望能把傳統文化現代化及驗證，趨吉避凶，防範危險及意外於未然，「希望相關行業的人有半分相信，將問題減到最輕」。

元朗、天水圍大停電情況▼▼▼

中電元朗宏樂街一條電纜橋6月21日晚起火，導致夏至晚的元朗、天水圍一片漆黑。（歐嘉樂攝）

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小心地震、航空事故



除了電力問題，李師傅提到今年五黃入宮，東北位有「八白星」，是土星，西南位「二黑星」，都是土星組合，與中宮五黃星成一條斜線，「好似地球地軸傾斜」，顯示或與地震有關。他說雖然香港不在地震帶，惟今年也曾發生有感地震，也要留意山泥傾瀉及地陷問題，又提醒若旅行的地方是地震帶，更要加倍小心。另外，他亦提到甲子循環，明言「航空事故今年真係要小心」。

有網民發現玄學家李丞責去年底推出的虎年運程書《裕虎添翼》，已預言今年虎年香港會出現關於電力的問題，令有關資料再瘋傳，直指李丞責「神準」。（網上圖片）

2招減疾厄



李師傅回應《香港01》時，也有針對疾病應對講述2招化解方法。他指出，可在有氣流的地方放置傳統黑碧璽（黑色系水晶，又稱電氣石），亦可放感應紫外光燈，寓意「陽光」、「陽氣」，等如「陽光到了這地方」，渠位較好。他表示，由於病毒、病菌通常生於廁、灶之中，所以廁（尤其「黑廁」）、灶均可以上方法減疾厄可能。

除此之外，李師傅說今年病位在西南位，建議老人、體弱者及小朋友最好避免床頭放在西南位。

元朗中華電力電纜橋起火現場情況▼▼▼