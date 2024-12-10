大家知道我們平均人生中會在廁所花多長時間嗎？有調查顯示我們有9984小時，亦即是416日都是活在廁所裏面的；所以廁所的風水也是非常重要的！有日本占卜師講到，在廁所裏做這5件事會令你的財運流失。原來在廁所裏化妝竟然是大忌？！



最近覺得自己運氣不太好嗎？可能是你家中的廁所犯了日本人氣占卜師五十六謀星もっちぃ提出的以下5大廁所風水禁忌。想改變自己的運程就快點往下看吧，當中有一點男士們要特別注意啊！

👇👇👇即睇5大廁所風水禁忌👇👇👇

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5大廁所風水禁忌

【1】放置與水有關的裝飾

從風水的角度來看，廁所是陰氣重的地方，所以再進一步用會增加陰氣的物件裝飾是不好的。例如魚缸或與水有關的畫作等都不合宜。如果無論如何都想放上與水有關的藝術品，就一定要用木框裱起。

【2】長期打開馬桶蓋

不關上馬桶蓋除了不衛生，還有機會令你的財運流失。雖然平常抽水式馬桶將水流與下水道隔絕，它沒有辦法阻隔運氣的流失。開蓋冲水的話，你的運氣也隨時會被吸走，所以請你務必將馬桶蓋關上。特別是男士們，記住！

【3】角落灰塵

在衛生和風水兩方面出發，廁所都是必須保持清潔的地方；尤其是廁所角落有鋪塵的你就更要注意。廁所裏的灰塵是家中最不吉利的灰塵，如果你吸入這些灰塵，不但財運會下降，甚至還會影響整體運勢。所以清潔洗手間時除了馬桶以外也要留意地板積聚的灰塵。

【4】在廁所化妝

不少人都會在廁所裏化妝，但原來是風水大忌。在有水的地方化妝雖然方便，但會影響美容運，更會令你破財。同時亦不建議敷面膜時走進廁所。建議化妝應在客廳等陽光充足又較乾燥的地方，外出時則要到化妝間，不應在廁格裏。

【5】在廁所裏放書

廁所裏有書會不利風水。即使有部份人會覺得廁所空間較狹窄，令自己更容易學習和閲讀；其實比起閲讀，廁所是一個更適合思考的地方。額外的文字會影響自己的思路，所以在上廁所時候，與其收集知識，還不如珍惜時間沉思吧。