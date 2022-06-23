【酷熱天氣】「冷氣機應否開足一晚」掀論戰　定時最好set幾耐？

近日天氣熱翻天，冷氣更是許多人的避暑好夥伴。



不過如何在降暑和荷包間達成平衡，成為不少人的煩惱。

日前有台灣網友發文詢問大家，通常睡覺時冷氣都開多久，引眾人討論……

大部分人習慣咁樣設定自動熄機 點圖睇睇有關討論▼▼▼

+ 13

網友在PTT發文提到，最近天氣變熱，在睡覺時冷氣開整晚感覺很耗電，他詢問其他網友冷氣都怎麼開，定時該怎麼設才能省荷包。

部分網友習慣開整晚，「開整晚變頻還好吧，在家都會開」、「遠距都在家，已經兩個禮拜沒關了」、「客廳房間兩台幾乎24小時輪流開，電費帳單1800台幣給你參考」、「關了就熱醒，只好一直開」、「24小時沒什麼在關的，兩個月電費1200台幣」、「這東西有在關的嗎」。

不過有不少網友習慣開定時，且大致都設定在2至3小時左右。「睡前定時兩個小時剛剛好」、「我媽房間變頻24小時，我房間傳統睡覺訂3小時」、「開到五點就會覺得太冷了」、「不會，2-4小時，最多睡前2小時，睡前再定2小時」、「兩小時極限，怕冷」。

【延伸閱讀】「冷氣機抽濕」效果比傳統抽濕機更好？內行人教1招秒降室內濕度（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 18

【延伸閱讀】你雪櫃底有冇呢啲詭異「米黃色粒粒」？內行人話你知係啲乜（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

氣炸鍋不紅了？主婦狂推「家電新霸主」取代：保證不後悔

影／震撼教育！他玩鄉下超長溜滑梯「滿身是土」 50秒屁股痛到開花

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】