4米深海怪魚擱淺沙灘「恐怖巨嘴」嚇窒人　真身竟是激罕海洋生物

有些海洋生物相當罕見，當牠們出現在陸地上時經常會被認為是生態浩劫。



近日一則奇聞在網路上瘋傳，一隻相貌奇特的深海怪魚陳屍在菲律賓偏遠村莊的沙灘上，因為牠長相相當奇特，吸引不少村民圍觀議論紛紛。

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綜合外媒報導，菲律賓南部索索貢省（Sorsogon）沿海村落居民日前在沙灘上發現一隻「巨嘴深海怪魚」的屍體，由於該隻魚種相貌相當特殊又罕見，吸引不少居民議論紛紛，認為可能天有怪像，後來該隻被沖上岸的深海怪魚被菲律賓官方證實是「巨口鯊（Megamouth shark，Megachasma pelagios）」。

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這隻在菲律賓沿海被發現的巨口鯊屍體長約15英尺（約4.57米），至於為何擱淺沙灘死亡的原因至今不明。菲律賓漁業和水產資源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources,BFAR）發言人埃諾瓦（Nonie Enolva）表示，這隻巨大且罕見的海洋生物極有可能是被漁網纏繞死亡，希望能將該巨口鯊製成標本保存並收藏在博物館中。

巨口鯊又名巨口鮫、大口鯊，是巨口鯊科巨口鯊屬下的唯一現存種，體長4至5.5米，體重最重可達1噸（約1215公斤）。巨口鯊分佈在世界各地，棲息深度主要在深海海域，全球至今僅累計約226尾，其中146隻、超過60%來自台灣花東外海，顯示台灣是巨口鯊主要的出現區域。

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台灣農委會曾於2020年11月10日公告修正並實施「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」，將大白鯊、象鮫及巨口鯊列入禁捕，只要意外捕獲這3魚種，不論尚存活或已死亡，應立即放回海中，並依規定通報。花蓮籍刺網漁船「金鴻3號」曾在2021年6月於在花蓮外海意外捕獲巨口鯊，船長與船員合力撥除刺網助牠脫困重回大海，是台灣禁捕巨口鯊後首例，也因此獲獎感謝協助保育珍貴海洋生物。

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