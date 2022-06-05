東涌東填海擴展130公頃土地　工程首設長3.8公里生態海岸線

東涌新市鎮擴展區是政府未來10年其中一個增加土地供應的主要發展項目，其中東涌東擴展部分的130公頃新增土地由填海所得，土木工程拓展署首度在工務工程中引入生態海岸線，並邀請東涌小學生種植紅樹林樹苗「水筆仔」，待成熟後移植至全港首條總長約3.8公里生態海岸線上，並設置生態磚來提高區內生物多樣性，讓參加者一起建設和美化社區，增加對東涌的歸屬感。



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模仿天然潮間帶生態環境 提升生物多樣性

東涌新市鎮擴展區是大嶼山首個智慧型低碳社區的試點，推行智慧、環保、應對氣候變化等城市概念，擴展土地分為東西兩邊，東部擴展部分的130公頃新增土地由填海所得，而東涌西擴展部分則涉及徵收私人土地作公共發展，土木工程拓展署早於2017年向立法會申請202億元撥款，主要用於東涌東填海工程，預計將於2023年完工。

為了切合環保及可持續發展的元素，土拓署將於東涌東擴展區建造長約4.9公里的海堤，當中包括全港首條總長約3.8公里的生態海岸線，目的是透過模仿天然潮間帶的生態環境，以提升生物多樣性。

邀請區內小學生種植紅樹苗增社區歸屬感

項目團隊早前開展了為期4個月的「紅樹種植計劃」，邀請東涌區內的小學生種植紅樹苗。參加的小學生透過工作坊學習生態海岸線、紅樹林等保育知識，並設計個人化盆栽及將俗稱「水筆仔」的秋茄紅樹樹苗種在盆栽內。有參加的小學生表示，活動除了認識到紅樹及工程的知識，對於能親自種植紅樹及參與東涌社區的建設，感覺興奮。

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土拓署海洋保育事務主任（大嶼山）胡景泰表示，計劃的目的是推廣可持續發展和社區共建的理念。項目團隊希望透過一系列工作坊和考察等活動，讓參加者認識紅樹林、生物多樣性和有關的工程項目，讓他們一起建設和美化所住的社區，增加對東涌新市鎮擴展區的歸屬感。

他又表示，東涌東擴展區是政府首次在工務工程中引入生態海岸線。項目團隊會因應地理環境、潮汐等因素設置不同的生態海岸線，包括紅樹林生態海岸線、岩石生態海岸線和直立式生態海岸線，以代替昔日水泥建造的人工海堤。他舉例紅樹林生態海岸線會設置在較少風浪的位置，而在一些易受海浪沖擊的位置，項目團隊則會放置岩石生態磚。

東涌新市鎮擴展區分為東西兩部分，東部擴展部分的130公頃新增土地由填海所得，而東涌西擴展部分則涉及徵收私人土地作公共發展。（立法會文件）

引入生態磚防海浪衝擊 同時促成物種繁衍

為了優化生態海岸線的設計，項目團隊兩年多前設置試點，並且定期進行視察，團隊在試點中發現不少海洋生物如彈塗魚、銳齒招潮蟹、粒花冠小月螺等，而種植的紅樹生長情況理想，形成良好的海洋生境。他指紅樹有很高的生態價值，既可綠化環境，也可阻擋海浪沖撃或侵蝕海岸線，不同的海洋生物可在紅樹林生態海岸線棲息，而紅樹落葉碎屑亦成為許多無脊椎動物和魚類的食糧。

團隊同時在岩石生態海岸線及試點設置生態磚，其凹凸不平的表面在退潮時可儲起海水，既可降溫，亦為海洋物種提供合適生存環境，讓潮汐間海洋物種依附在生態磚生長及繁殖，達到物種多樣性。