「媽媽問我點解去地盤做」　瘋傳超騎呢母女對話　真相笑到有腹肌

小孩出社會後，作為父母都會擔心自己的孩子有沒有好好照顧自己。



一名網友就分享她媽媽有天突然問她：「為什麼要去地盤打工？」讓她傻眼，真相曝光令其他網友看了也爆笑。

點圖看看兩母女超爆笑對話▼▼▼

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原PO在Dcard以「媽媽問我為什麼在地盤打工」為題表示，她的工作是行政助理，但因最近確診需要一人一室，就都關在房間裡工作，原PO媽媽突然傳訊息問她，「為什麼要去地盤打工？有困難可以跟家裡說。爸爸看到也很擔心」。

這讓她哭笑不得，因為真相是原PO很愛玩英文知識王的PK賽背單字，她的遊戲名字叫「地盤主任」，還特別用IG特效幫自己戴地盤帽，就被誤會了。原PO媽媽事後還說，「媽媽給你生的漂漂亮亮，你幹嘛叫地盤主任。那你可以改名嗎？叫地盤公主之類的」。

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網友看了紛紛留言，「地盤公主？笑死」、「有比較好嗎？一樣是地盤啊，看來媽咪在意的根本不是地盤是職稱」、「為什麼媽媽們打字的風格都很像啊？」、「你媽很可愛，還很搞笑」、「超級超好笑哈哈」、「笑死，這個英文PK我有玩，我叫蟑螂公子」、「媽媽好可愛，太認真了」、「我以為我在看有趣版」、「超好笑，媽咪也太可愛了吧」。

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