12星座變13個全藝人星座大執位　劉嘉玲變蛇夫座汪小菲做多情雙子

【蛇夫座】星座迷們每週、甚至每天必看的「星座運勢」，可能要大改變了。



美國的天文學家研究發現，由於月球引力導致地球軸心偏移，不但星座月份發生了偏移，原本的12個星座也可能變成13個，新增的星座叫蛇夫座，像藝人林志玲、劉嘉玲，都可能從人馬座，變成蛇夫座。

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根據美國天文學家的研究指出，因為月球引力導致地球軸心搖擺，造成星座月分偏移，11月29號到12月17號出生的人，都會變成蛇夫座，這個星座的人，性格特質比較理性，處事果斷，不過個性難捉摸，屬於大器晚成型，其中劉嘉玲、臺灣名模林志玲，都會變成蛇夫座。

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星座大挪移，也影響到了原來的星座劃分。周杰倫將從個性悶的山羊座，變成熱情的人馬座；10月6號出生的大S，會從天秤座變處女座，她的前夫、原本巨蟹座的汪小菲，也會變成雙子座，以往拈花惹草的緋聞，可能成真，但兩人的配對適合度，卻從原來的35%飆升到75%。

Google星圖也第一時間加上了蛇夫座，星座專家說，蛇夫座其實早就存在。星座專家認為，大部分人都是依據12星座來占星，多出來的蛇夫座不會影響整體占星理論。

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一般民眾又能不能接受13星座呢？

蛇夫座（Ophiuchus )在古典的星座圖譜中，象徵希臘藥神奧斯克雷皮斯（AsclePius )，手中握著大蛇（巨蛇座 )，是傳統醫療衛生的象徵兩千年以後我們的星空已經產生變化，星座的日期也不一樣了，以下是新日期的說法：

白羊座／更新日期04.19.～05.13／原來日期03.21.～04.20

金牛座／更新日期05.14.～06.20／原來日期04.21.～05.21

雙子座／更新日期06.21.～07.19／原來日期05.22.～06.22

巨蟹座／更新日期07.20.～08.19／原來日期06.23.～07.23

獅子座／更新日期08.20.～09.15／原來日期07.24.～08.23

處女座／更新日期09.16.～10.30／原來日期08.24.～09.23

天秤座／更新日期10.31.～11.22／原來日期09.24.～10.23

天蠍座／更新日期11.23.～11.29／原來日期10.24.～11.22

蛇夫座／更新日期11.30.～12.17

人馬座／更新日期12.18.～01.18／原來日期11.23.～12.21

山羊座／更新日期01.19.～02.15／原來日期12.22.～01.20

水瓶座／更新日期02.16.～03.11／原來日期01.21.～02.19

雙魚座／更新日期03.12.～04.18／原來日期02.20.～03.20



蛇夫座也通過黃道

由於地軸的變動，現在的黃道星座位置與兩千年前大不相同。傳統占星學認為黃道通過12個星座，現代天文學則強調第13個星座「蛇夫座」也通過黃道，星座日期為12月1日至12月19日，夾在人馬及天蠍之間，所有的星座日期將因此全部改變。

如果蛇夫納入第13個星座，金牛的人將變成白羊座，雙魚變成水瓶，而天蠍座改為11月25日到11月30日，從原本30天大幅縮短為6天，人馬座有一半以上日期，變成蛇夫座，衝擊最大。

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天蠍座只剩下6天

天蠍座縮短為6天，傳統人馬座則有一半以上日期，要改為蛇夫座。這種說法在網路上不斷流傳，許多人馬突然間變成「蛇夫」，心裡無法適應，紛紛發出抗議聲！

中央氣象局天文站解釋，太陽一年之中，所走過的路徑稱為「黃道」。占星學的12個星座，指的是太陽在黃道上所通過的12個星座，這種說法起源於三千年前的巴比倫時期，近代天文科技進步，一九二八年國際天文學會議已經修改星座範圍，通過蛇夫座為第13個星座。

臺北市立天文臺表示，如果按照占星學所言，出生當時太陽落在什麼星座中來決定生日星座，生日星座確有可能是落在蛇夫座。

不過因為「歲差」，黃道有逐漸往西移動現象，平均每七十一年，生日星座的對應日期就會差一天，蛇夫座因此而生，不過占星學和天文學並不相容，民眾不用在意。

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星座專家怎麼說

反對：星星王子表示，占星學指黃道上平均分配的12個星座，蛇夫座僅有一隻腳踏進來，就比例而言極少，根本不構成黃道星座，網路上傳說蛇夫座是黃道第13個星座，根本是無知，就占星學而言，蛇夫座根本不需要討論。

反對：星座專家蓓蓓表示，蛇夫座要不要納入第13個星座，在國外早有人討論，就天文學而言，可能有意義；但占星學並不熱中，現在12個星座也不會改變。事實上，這就跟爭論「有沒有上帝」一樣，根本不會有結論，也不需要爭辯。

支持：星座專家王中平表示，科學既然證實黃道通過第13個星座「蛇夫座」，占星學也應該與時俱進，將蛇夫座納入占星學並加以研究才對。

許多占星家因為怕長期以來，自己所研究12個星座的特質定義完全改變，顛覆原有占星學認知，進而排斥蛇夫座，這是不對的。

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蛇夫座開朗卻敏感

蛇夫座（Ophiuchus )在古典的星座圖譜中，象徵希臘藥神奧斯克雷皮斯（AsclePius )，手中握著大蛇（巨蛇座 )，是傳統醫療衛生的象徵，傳說奧斯克雷皮斯醫術精湛，有起死回生能力，惹惱冥王，冥王投訴天神宙斯，抱怨只生不死亂了天條，宙斯覺得有理，將奧斯克雷皮斯處死，但又佩服奧斯克雷皮斯醫術，將他升到天上成為星座。

夏季的夜晚遙望南方，在天蠍座與人馬座之間的一片群星中，可發現蛇夫座。星座專家王中平說，蛇夫座的個性相當有意思，有人馬座開朗豁達，但又有雙魚座敏感仔細，不會記恨，也避免造成衝突，但別人對他的好壞、大小事情都記得相當清楚；占星專家蓓蓓說，希臘神話中，蛇並不是負面的表徵，隸屬蛇夫座的民眾，根本不要在意。

另外，如果蛇夫座成真，傳統占星學中的人馬座有一半以上的人，會變成蛇夫座。

人馬座（Sagittarius )的星座符號是一個箭頭，又稱天箭、人馬、人馬座等，象徵這支天空飛翔的箭，充滿自由自在感覺。因此人馬座的人崇尚自由、無拘無束及浪漫，生性樂觀、熱情，幽默、率真、對人生富含哲理，活動力強。

這麼迷人的星座特質，讓許多身為人馬座的人與有榮焉。因此蛇夫座的出現，讓許多人馬座深感不以為然。

星象學家王中平說，即使變成蛇夫座，人馬座的基本特質還是存在，譬如人馬座還是豁達樂觀、無拘無束，只不過多了一點敏感、細心特質，兩個星座重疊之處仍多，不會變成另外一個人。

但是，星座雖然改變了，但是星座還是分為12個行道，不會因為星座日期改變而改變。

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