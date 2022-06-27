恐怖奪命火！豪宅失火華裔母女活活燒成焦屍　調查驚揭火警源頭

馬來西亞發生奪命火警，1棟3層獨立式豪宅起火，2名華裔母女走避不及，慘被活活燒成焦屍。女戶主的丈夫及兒子當時亦在豪宅內，雖及時逃出生天，惟身體多處燒傷，須送院治療。消防初步調查指出，火警源頭來自豪宅3樓的長女睡房，其後火勢迅速蔓延，令同層其他睡房被波及，由於當時正值清晨，相信屋內人仍在睡覺，未能及時逃生而導致母女喪命，當局會深入調查起火原因。



馬來西亞發生奪命火災，1棟3層獨立式豪宅起火，華裔母女走避不及，慘被活活燒成焦屍。（網上圖片）

據馬來西亞媒體報道，事發周日（6月26日）早上6時許，舊巴生路快樂花園（Taman Gembira）1棟3層獨立式豪宅突然起火，當地消防局接報後即派出3輛消防車、1輛水車、1輛救護車及35名消防員到場救援。

舊巴生路快樂花園（Taman Gembira）一棟3層獨立式豪宅陷火海。（網上圖片）

據報豪宅住有一家六口，消防員到場破門進入屋內，成功救出一對父子，他們因吸入過量濃煙及身體多處燒傷，須送院接受治療。待大火撲滅後，消防員在3樓2間睡房發現一對母女屍體，惟已燒成焦屍。戶主另外1名女兒及1名兒子因外出留宿而逃過一劫。

消防初步調查發現，火警從豪宅3樓長女睡房開始燒起，其後迅速蔓延到其他位置，全楝豪宅陷入火海，當中3樓2間房分別被80%至100%面積被燒毀，2樓被則熏黑。據報道，華裔屋主從事五金業，住在該豪宅已超過10年，當局暫未有透露更多詳情，惟會詳細調查火警原因。