恐怖意外！𨋢門未關就上升　男子險被升降機夾斷腿　驚險一刻曝光

升降機意外是不少恐怖電影熱愛的題材，如不幸遇上，確有可能留下陰影。近日在馬來西亞檳城，就發生了一宗恐怖的升降機意外。當時1名男子還未完全步入升降機，機身就突然向上攀升。男子失平衡倒地，雙腿在升降機外，眼看就要被硬生生截斷，升降機突然停下，才不致慘劇發生。然而，男子雙足被夾了30分鐘，萬幸的是，醫院表示男子傷勢並不嚴重。



馬來西亞男子不幸遇上升降機意外，險被夾斷雙腿。（facebook影片截圖）

綜合外媒報道，事發於本月18日晚上11點半，馬來西亞1名55歲男子在雙溪檳榔（Sungai Pinang）某住宅大樓的1樓準備乘坐升降機上樓，期間不幸遇上升降機故障。當時𨋢門打開，男子半隻腳踏入其中，但升降機卻在此時突然向上升，男子未及完全進入就因變故失去平衡，向前跌倒趴在地上。當時升降機門未有關閉，男子上半身困在𨋢內，雙腿自膝下都在𨋢外。唯升降機仍持續攀升，事發突然，他嘗試自救不果，情況危急。

當升降機上升至1樓及2樓中間時，男子雙腳觸及1樓的天花板，要是升降機持續上升，雙腳踝很可能被夾斷。此時𨋢門突然關起來，夾緊了男子雙腿。不幸中的大幸是，由於𨋢門無法正常關閉，啟動了預設的安全裝置，升降機終於停下，他的雙足才不致被夾斷。

事後有人把大樓的閉路電視畫面上傳到網上，從影片可見，當時男子的下半身被局限在升降機門與牆身中間，空間狹窄，加上雙腳掌被夾在升降機底部與1樓的天花板之間，劇痛難當。雪上加霜的是，當時他上身趴在地上，如何伸盡右手也無法觸及觸控面板上的求救按鈕。幸好，1樓有人發現他的雙腳掌高掛在升降機門頂部，即時報警。

消防隊在11點43分接報後於5分鐘內到場，隨後用器械撐開電梯門，花了大約10分鐘把他救出。然而當時他已被困了30分鐘，獲救時雙足已被夾至流血，呈紫紅色。他被送往醫院救治，腳踝處有頗深的傷痕，但幸好保住了雙腿。

（綜合）