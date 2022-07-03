滅蟲｜殺曱甴唔使用殺蟲水？網民靠一個空罐子輕鬆將小強「滅門」

蟑螂俗稱「打不死的小強」，想要消滅牠得花費一番工夫，原因就在於蟑螂生命力強，又是不少人最害怕的生物，通常一看到就逃之夭夭，根本不會想靠近殺死牠。一名台灣網友日前將過期的維力炸醬倒掉，沒想到空罐子竟然成為捉蟑螂的陷阱，照片曝光讓許多人看了直呼不舒服。



原PO在PTT以「抓蟑螂就是那麼簡單的八卦」為題寫道，他日前將冰在冰箱裡的過期維力炸醬倒掉，不過沒有清洗空罐子就直接放在後院，沒想到過了一個晚上再去看卻讓他嚇了一跳，罐子裡竟然有10幾隻超大隻的蟑螂，而且都已經死掉了。

【圖輯】點圖放大看原PO分享的殺曱甴圖片及更多網民留言👇👇👇

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

照片讓不少人看了都起雞皮疙瘩，「嘔嘔嘔」、「我要吐了」、「這種噁爛東西不能只有我看到」、「你繼續放著一個禮拜後，會不會裝滿一桶」、「都被油淹死了吧」、「香味吸引蟑螂去自殺」；還有網友大讚這種滅蟑方式很實用，「這方法好像不錯，是只留油嗎？」、「感覺很有用」、「這方法不錯喔，感謝分享」、「強！好招式」、「生活智慧王欸」、「原來可以這樣啊！長知識」。

【相關圖輯】殺曱甴唔使殺蟲水？網傳菊花溝酒精都得 實測結果係咁（點圖放大瀏覽👇👇👇）

不過也有人擔心這樣的貼文對醬料廠商會不會太負面，原PO則解釋因為空罐子沒有清洗，所以香味殘留會吸引蟑螂，再加上罐子裡有油會滑，蟑螂進去後就爬不出來，重點是蟑螂氣孔被油脂封閉就會死掉，他說也可以放一些蟑螂愛的東西在裡面，然後再倒些油進去，也是能有同樣效果。

【同場加映】網購小心！家居儲紙皮箱隨時變曱甴繁殖溫床 3個原因要即刻掉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

延伸閱讀：

台烏混血Youtuber神似廣末涼子 粉絲大讚：超正

煮飯忘了加水「還能拿來做什麼」 網建議放3物變古早味炒米

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】