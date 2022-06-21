「吸曱甴體質」台女慘遭小強4度蹂躪　全裸時沿腳向上爬未係最驚

一名網友在PTT的Womentalk板上以「與蟑螂最近的距離」為題發文。



原PO透露自己的悲慘經驗總共有四次，首先是在洗澡的時候，沖頭髮時覺得小腿癢癢的，很像是被頭髮纏繞的感覺，因此沒有多想就繼續盥洗，心想應該等等就會跟水一起被沖掉。

不過，癢癢的感覺卻一直沒有消失，原PO崩潰直呼「過了五秒左右吧，感覺越來越不對勁，低頭一看一隻大蟑螂抓著我的小腿奮力往上爬」……

這經歷卻仍非最驚嚇 點圖放大看女網友原文全文（慎入）▼▼▼

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原PO接著分享第二次的悲慘經驗，當時是走在路上，看見超商店員正在門口掃落葉，而她心裡相當困惑，因為四周並沒有樹，哪來這麼多樹葉。仔細一看後，原PO發現店員是在掃蟑螂，她推論後猜測可能是剛噴藥，才會有這麼多蟑螂在地面上，同時也趕緊加快腳步離開。結果走著走著，原PO說道：「餘光看到眼鏡鏡腳上有個東西，下意識想不會是蟑螂吧，然後她就沿著鏡腳爬到鏡框上，就是蟑螂！」

除此之外，原PO提到自己最悲慘的經驗，那天也是剛好有噴藥消毒，因此有心理準備蟑螂肯定很多，而當她在接待客人時，一瞬間有個東西往下墜落，從眼睛和眼鏡中間的小空隙掉下去，一隻大蟑螂卡在衣服上。

最後，原PO分享近日發生的悲慘經驗，因為這陣子不斷下雨，所以自己習慣穿洞洞鞋，在騎車停紅綠燈時，感受到有個東西掉到鞋子裡腳尖的位置，當下心想應該是路上的小石頭。兩秒鐘過後，原PO感到不太對勁，小心地用腳趾往前碰碰看，居然感受到異物正在動，原PO心想「絕對是蟑螂！馬上脫鞋把它往外甩，就是蟑螂！」

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「無處沒有小強」、「跟蟑螂真有緣」、「蟑螂最怕會飛的」、「我光看文字就快發瘋了，蟑螂真的是世界上最可怕的東西」、「你好可怕，根本是蟑螂吸引機」、「大家的經歷都好驚悚！我不懂蟑螂到底為什麼要朝著人類的身上飛」、「眼鏡那個太可怕了吧」。

另外，也有網友分享自身崩潰經驗，「昨天被會飛的飛到身上」、「小時候上廁所抽衛生紙的時候，衛生紙上的大蟑螂直接掉在神秘的三角部位」、「蟑螂會咬人喔！上次腳趾痛痛的，腳動一下跑出一隻小強，而且我腳趾還流血了」、「在路邊滑手機的時候，蟑螂飛到我的大姆指上緊緊抓住，甩的時候還很怕我的手機飛出去，玩電腦的時候蟑螂直接飛到螢幕上大爆走」。

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