棄屍！一家三口遇車禍2歲童拋車外被輾斃　父母當場搶車棄屍逃走

作為父母，他們竟棄下兒子屍體不顧！馬來西亞一家三口日前發生恐怖奪命車禍，事發時駕車的父親嘗試超車不果，失控轉圈後撞上貨車，作為乘客的妻子及2歲兒子被拋出車外。警方指2歲男童墮在馬路中央，再被不明交通工具輾過慘死。車禍後有熱心民眾停車上前幫忙，未料這時涉事夫婦偷走對方車輛逃離現場，竟棄兒子屍體不顧。警方事後拘捕2人，更在偷走的車輛上發現毒品，懷疑2人涉毒。



車禍中2歲男童被拋出車外慘死，但他的父母竟偷熱心民眾的車逃去。（示意圖／Getty Images）

2歲兒子被拋出車外慘死，父母居然搶車逃去？事發於周二（28日）晚11時半，當地警方表示，涉事夫婦年約20多至30多歲，男子駕駛1輛寶騰依絲華拉（Proton Iswara）私家車，載住妻子及3歲兒子沿着淡邊縣的公路行駛，當時他試圖超越1輛貨車，但超車不果後失控衝向右邊車道，車子打轉幾圈再與貨車相撞，此時女子與男童被拋出車外，男童墮在路中央，緊接被不明交通公具輾過。

車禍後有熱心民眾停車幫忙，未料該對夫婦反而開走對方的私家車，旋即逃離現場，棄下兒子不顧。急救人員到場時證實男童已當場死亡，其遺體正送到淡邊醫院驗屍。

逃去的夫妻隨後在武吉嘉羅土展區的家中被捕，警方將按偷竊交通工具罪展開調查，同時警方在車上搜獲毒品，會援引1985年危險毒品令調查，呼籲知情民眾聯絡警方助查。

（中國報）