5歲被拐走 26年後返鄉找到親姐 却驚見「家裡只剩兩座墳」崩潰
撰文：中天快點TV
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中國大陸拐賣人口的消息時有所聞，一名來自貴州的女子楊妞花日前在微博發文控訴，她5歲時被人口販子拐走。
過了26年她終於在貴人的幫助下回到老家尋親，但卻發現雙親早已離世，家裡只剩兩座墳，什麼都沒了，而當初拐走她的人口販子也被逮捕，她也希望相關單位不要輕判。
楊妞花在5歲時遭人拐走販賣，如今能返鄉卻無緣再與父母團聚。
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楊妞花昨（2日）在微博表示，她5歲時被人口販子拐賣到河北邯鄲，隔了26年，去年5月她在一名叔叔的幫助下，回到貴州畢節老家認親，雖然成功與姊姊相認，卻也得知父母在20年前就過世的消息，「家裡只剩兩座墳，什麼都沒了」。楊妞花難過表示，她跪在父母墳前，恨著自己為什麼跟著壞人走，她真的想努力賺錢照顧父母，但這輩子都沒機會了。
楊妞花也說，最近得知當年拐走她的余姓人口販子已在貴州落網，她提到，這名人口販子長期在河北邯鄲、邢臺、沙河等地活動，除了她以外，還有很多孩童遭拐賣，希望相關單位能嚴加查辦，給余某應有的懲罰，不要給此人翻身的機會。
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