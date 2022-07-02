犀牛BB斑馬BB變難兄難弟「友誼超越物種」背後慘情身世超感人
撰文：中天快點TV
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關懷野生犀牛保護區（Care For Wild Rhino Sanctuary）是世界上最大的犀牛保護區，位於南非姆普馬蘭加省巴伯頓大自然保護區，主要的功能是照顧失去媽媽的野生犀牛寶寶。
不過去年，該組織意外救了一隻垂死的斑馬寶寶，並非犀牛的牠，不但沒被排擠，反而還造就了一段超越物種的友情誕生。
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據了解，斑馬寶寶Modjadji是在一場暴風雨後被發現，周圍並沒有同類也沒有掠食者，不過牠卻虛弱到站不起來，該組織人員隨後帶牠回關懷野生犀牛保護區接受治療與照顧。經過工作人員的努力照顧後，Modjadji活了下來，且逐漸恢復過來。
在牠待在組織第三週時，保護區迎來了另一個需要幫助的孤兒寶寶，一隻生重病的犀牛寶寶Daisy，危急到需要在重症室接受治療。與此同時，在保護區的Modjadji也湊了過去，似乎感同身受地陪在Daisy的旁邊。很快地脫離危險的Daisy很快就和Modjadji打成一片。
現在的Modjadji和Daisy都可以在保護區盡情奔跑，與剛進來無法動彈的樣子相去甚遠。雖然牠們都失去了母親，但也因此得到了一段美妙的感情：「希望他們的友誼可以永遠延續下去。」
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