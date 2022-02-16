港媽建議僱主利誘外傭放假留家　網民潑冷水：你試過喺公司放假？

香港疫情持續惡化，確診宗數更連日來都突破1000大關，消息指今日（2月16日）更有4285宗確診再創新高。有港媽在討論區上發文，呼籲外傭僱主們一起想方法叫外傭在疫情嚴峻時，暫時放假都不要外出，留家避疫減少感染風險。不過有不少網民都認為做法不可行，一來外傭未必願意，二來做法剝奪人身自由，甚至反指「你試過喺公司放假？」。



有港媽表示，希望大家可以一起建議外傭假日留家抗疫。（資料圖片）

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港媽在親子王國討論區上發文，問各位「有冇方案呼籲外傭下星期日留家休息」，稱有朋友十分擔心他們會在周日聚集，「超級傳播再惹返各人屋企」，因而在考慮「叫佢哋唔好出去1、2次有冇得傾？大家諗下有冇咩方案可以點講，係咪一定冇機？」。她建議僱主們可以「嚇下佢哋中咗嘅後果」，之後再補錢給外傭們留在家但不用工作，讓他們在房內休息或是容許看電視或使用電腦再另包3餐。港媽強調，「聚集返嚟惹到小朋友唔係講玩，某程度上亦可以保護外傭免受感染」。

大部份網民都回應指做法沒有可能，「唔會，亦無講過」、「都2年了，唔通一直唔畀佢放假？無可能啦，係人都需要假期」、「叫工人在家放假？你試過在公司放假？」、「工作時間要日日對住老細，放假都仲要對住，係人都唔想啦！」、「你在家就覺得放假，工人留在家等同無放假。僱主只能提醒她們多加注意個人衞生，盡量避免除下口罩，不要群眾聚集」。不過亦有人回應指，家中外傭因為擔心疫情所以沒有外出，「我好多朋友工人姐姐都會放假在家休息，其實佢哋都會好怕有事」。

不少網民都認為，難以要求外傭在假日留家。。（資料圖片）

港媽後來澄清，她只是希望外傭可以不外出1、2次，並非一直放假都留在家中，「放假好多人都在家休息不外出，強調現時係非常時期」，如果外傭居住情況不佳亦的確是外出較好，不過亦可以開放家中空間給外傭使用，「補錢再包三餐，睇下佢有咩反應，始終保護小朋友好重要」。她希望有更多人可以考慮提供誘因，說服外傭放假時留家抗疫，「非常時間希望多啲人一試」。

（親子王國）