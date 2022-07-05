臭！南航乘客腹瀉噴屎「機頭拉到機尾」變糞路　空姐一舉動獲讚爆

【南方航空】在飛機上人有三急又去不到廁所，要如何解決？內地一名乘客日前乘搭南方航空航班時，因腹瀉難忍，居然就地屙了出來，而且無法控制「從機頭拉到機尾」，導致密閉的飛機裏充滿臭味。事件引來熱議，網民大讚空姐空少們的處理方法「暖爆」。



內地一名乘客乘搭南方航空航班時，因腹瀉難忍，居於就地屙了出來。（暈片截圖）

微博廣傳一段影片，發布者指出，南方航空CZ6147航班上周六（7月2日）從三亞飛往哈爾濱，預計飛行時間為5小時。航程中有乘客疑因「拉肚子」，來不及上廁所，居然就地「噴」了出來，還邊走邊漏大便，「從機頭拉到機尾」，形容當時情況是「現實版一瀉千里」，「弄的飛機裏面臭哄哄的」。

該乘客就地「噴」了出來，還邊走邊漏大便，「從機頭拉到機尾」。（影片截圖）

樓主又特別表揚當時在機上的3名空姐及1名空少，指他們先用紙再用毛巾，蹲在地上清理每一處糞便並消毒，「一邊一邊的清洗，真是辛苦了」。

片段引來網民熱議，有人笑言在飛機密閉機艙內大便是「臭氣恐怖襲擊」，「這算恐怖襲擊嗎」、「得算生化武器吧？」、「拉肚子不去廁所拉，在座位裏拉？」、「這飛機不能要了」、「太災難了，全程封閉的機艙」。也有網民感同身受，認為腹瀉的確難忍，應互相體諒，「無奈，注意身體」、「腸道易激綜合症真的會這樣，不是不想憋，是憋不住」、「這真沒辦法，相互理解吧」。

另有大批網民讚揚空姐空少們的善後處理，「辛苦了」、「感到溫暖」。