韓國恐怖醫療失誤　醫生夠鐘便收工　男大學生「放血30分鐘」至死

韓國2016年發生一起恐怖事件，一名25歲男大生接受臉部整形手術過程中大量出血，醫護人員卻以其他手術為由，未採取任何緊急措施，主刀醫師甚至直接下班，令他躺在手術台上被「放血」整整30分鐘，最終不幸身亡。涉案人員業務過失致死等罪成，19日被判有期徒刑及罰金（編按：主刀的張院長被判3年有期徒刑以及罰款1000萬韓圜)。



綜合《韓國日報》、《中央日報》報道，這起事件發生於2016年9月，男大生權大熙（音譯）在一家整形外科醫院接受下顎骨削骨手術，出現大量出血狀況，主刀的張姓院長卻以其他手術為由，沒有親自確認權大熙出血點，不管不顧至少30分鐘，僅要求沒有執照的全姓護士助理止血。

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手術房監視器畫面可見，權大熙在手術中就不斷出血，地板上出現一大灘鮮血，護士甚至得用拖把清理。監視器也清楚拍下張姓院長等人離開手術房，僅留下全姓護士助理一人負責止血的畫面。

根據先前報道，權大熙死前出血量高達3500cc，相當於一名體重45公斤的成人女性血液量。醫療團隊卻不顧他的狀況是否好轉，逕自下班，而權大熙隨後雖轉送大醫院，卻陷入腦死狀態，49天後死亡，當時年僅25歲。

這起事件當時震驚社會，首爾中央地方法院19日宣布，被控業務過失致死等罪嫌的張姓院長處3年有期徒刑及1000萬韓元罰金，李姓麻醉醫師處2年有期徒刑、緩刑3年及500萬韓元罰金，本應負責止血的申姓醫師處10個月徒刑、緩刑2年及1000萬韓元罰金；被控無照執行醫療業務的全姓護士助理被判罰款1000萬韓圜以及被停職。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】