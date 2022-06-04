張穎穎「王晶酒店合照」流出 舊樣同曝光疑曾整容：已請律師維權
撰文：聯合新聞網
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張穎穎與汪小菲屢傳緋聞，早前被抓包同款，還被拍到女方進去男方家，傳出疑似同居，不過兩人未認戀情，近日則遭資深狗仔葛斯齊爆料親密照，之後更有網友「素顏7252」加碼爆料張穎穎年齡、學歷造假，還會利用流產獲取利益。張穎穎則於2日親發文稱爆料內容為造謠，表示已請律師維權。
大陸狗仔「推理君江小宴」下午則以「疑張穎穎與知名導演王晶酒店合照流出？」為題發文，爆料有知情人士透露張穎穎原名張穎，並提供一系列她「變臉」前的照片，當中就包括與導演王晶的合照（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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網友直言「張是不是整容了，怎麼跟以前照片不一樣」，還有網友表示，根據早前的「同學爆料」，張穎穎除了身高其他都是假的。吃瓜網友更稱「還真是一個瓜牽動無數瓜」，甚至有網友開玩笑「知情人士該不會是小菲吧」。
晚間，張穎穎再發文，表示已向法院遞交立案的相關資料，會向「素顏7252」追責到底，也盼大眾勿造謠，勿傳謠，她說道：「我相信法律的公正」。
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