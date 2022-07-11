電飯煲內膽清洗4大秘訣曝光　裝修佬教7個安全使用貼士｜生活百科

亞洲人家居必備電飯煲，但你有想過怎樣才能利用電飯煲煮一碗「靚飯」嗎？其實找一台平靚正電飯煲不是壞事，但好好保養及使用它是很多人會忽略的事情！等今日裝修佬話你知電飯煲保養大全！



飯要吃進口裡，所以電飯煲的安全及衛生便十分重要。（HKTV Mall官網圖片）

電飯煲清洗小貼士



飯是亞洲人主要食品，飯要吃進口裡，所以電飯煲的安全及衛生便十分重要。以下是一些我們要注意的電飯煲清洗小貼士：

1. 每次清洗內膽前，不妨用熱水浸泡內膽，然後才開始用膳，到吃完飯要清洗時，不單不會令黏在內膽的剩飯乾掉，而且也能更加容易清洗。

2. 清洗內膽時，不要用質地硬的清洗工具刷內膽，因為飯煲塗層十分脆弱，若有損傷塗層，或會出現黏鍋問題，甚至釋出有毒物質損害健康。

3. 除了內膽要清洗要小心外，內鍋若出現變形或損傷會影響其發熱效率，甚至引致安全問題，因此必須定期用微濕布抹走鍋底飯粒或異物。

4. 清洗內膽後必須待內膽及內鍋乾透後才放在一起及蓋起來，以免濕氣影響飯煲運作。若果仍濕時加熱，電飯煲加熱蒸發水份，水垢會黏附於內膽或內鍋，繼而長期令其受熱不均，引致損壞。

每次清洗內膽前，不妨用熱水浸泡內膽，然後才開始用膳，到吃完飯要清洗時，不單不會令黏在內膽的剩飯乾掉，而且也能更加容易清洗。(《大力女子金三順》劇照）

電飯煲安全使用小貼士



電飯煲是利用高溫把米飯煮熟，如不當使用電飯煲或會發生危險意外。一些容易招致意外的操作其實十分常見，不少香港家庭也為了便利而這樣做，因此以下是一些一定要謹記的安全使用小貼士：

1. 電飯煲功率其實不少，一般3-4人的傳統電飯煲可到500W以上，如果選用新式的IH鍋更多可超過1000W，因此一定要使用單獨插座，避免與其他大功率電器分享同一插座。

2. 每次把內膽放入飯煲時，不妨輕輕轉一轉內膽方向，這樣可以令內膽與發熱更緊貼，接觸面愈全面才能達到最佳傳熱效果，便會更安全。

3. 內鍋請小心保護不要撞擊，碰撞會使內鍋變形，承上一項說明，若果內膽有損傷，接觸面便不能完全貼合飯煲發熱盤，引致受熱不均，甚至傷害發熱零件。

4. 使用電飯煲煲飯後，若不需要保溫，請直接拔掉電飯煲電源，否則電飯煲會持續運作保溫，這個壞習慣不少人都有，這樣做不單耗電，也加速電飯煲壽命的損耗，甚至燒毀發燒零件。

5. 請擺放於平穩、乾燥和通風的地方使用，令電飯煲可以有良好的散熱環境。

6. 每一款電飯煲內鍋與內膽也經特別設計，使其能完美配合，因此切勿隨便更換不同牌子型號的內膽，這會影響傳熱效能。

7. 無論明火還是無火，也請勿把內膽放於其他裝置加熱。

無論明火還是無火，也請勿把內膽放於其他裝置加熱。（網上圖片）

電飯煲使用特別提醒

不少人會用電飯煲「煲粥」，若果電飯煲本身沒有配備此功能，請勿這樣做，因為很大機會會引致火警！

由於傳統電飯煲的安全開關主要是使用壓力去運作，當煲飯時水份蒸發後，飯便會熟及變輕，安全開關的彈弓便會關掉電飯煲加熱。

若果是煲粥的話，水份較多，有機會出現因過重而安全開關無法運作，一直長開，萬一溫控系統失靈，安全開關又因重力而不能運作，就會有過熱的風險。一般電飯煲於160度便會自行停止運作，若以上情況或會超出200度非常危險。

另一方面，也要小心跟隨指示加水，否則水會因沸騰而外溢，令內部零件損毀。因此，使用電飯煲前請仔細留意有沒有功能上的限制。

每一款電飯煲內鍋與內膽也經特別設計，使其能完美配合，因此切勿隨便更換不同牌子型號的內膽，這會影響傳熱效能。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

額外追加！電飯煲煮食小貼士

如果想煮一碗「靚飯」，其實無需使用高級電飯煲或是精選的高級米，一個普通電飯煲加一些小工具和配合一些習慣即可！

●首先，洗米後不要立刻開始煮飯，先把米浸泡半小時，米吸飽水份變軟，便更容易熟透。

●煮的時候加入兩粒冰塊，冰可以令米的澱粉質更容易釋放出來，飯便會更香，煮飯前把米放入雪櫃一小時亦可。

●煮的時候加入一滴油，這可以讓米粒煮熟後更有光澤。

●電飯煲顯示煲完以後，可以靜待十分鐘才開蓋翻動米飯再享用，飯煲餘熱可把米飯燜透。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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