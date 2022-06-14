第一眼睇到乜？答案揭露你大腦類型 見到呢種動物嘅人最唔理性
撰文：ETtoday
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你是理性腦還是感性腦呢？做事是否很有原則，還是總是被感情所左右？
《小紅書》上有個心理測驗，從你第一眼看見的東西，就能測出你是哪種類型，網友實測都說準！
這張圖第一眼你看到什麼呢？（點圖開始測試）▼▼▼
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選擇A美女的你：你在理性和感性取得很好平衡，在朋友圈中是很受歡迎的類型，做事時有同理心，懂得換為思考，遇到不順心的事情，你總能控制自己的情緒，整體而言，無論遇到什麼事情，你都能應對，但是做事有原則和底線，和大家維持著恰好的關係。
選擇B鳥的你：你的感性大於理性，做許多決定都是隨心情而定，個性也較為敢愛敢恨，你很重視直覺，和第一眼的印象，好惡很明顯。即便如此，你的內心其實很脆弱，較為敏感，也容易胡思亂想，身為你的朋友需要包容你的個性，有時候別都把事情都悶在心裡，說出來才發現或許沒有那麼糟。
選擇C一棵樹的你：你的理性大於感性，對外表現都是相當理智和冷靜，即便內心澎湃，但人家看起來也是若無其事的樣子，交友方面較為慢熟，需要一段時間才能對別人打開心扉，但你的內心其實很柔軟，看電影或是聽音樂，讓你想到某個人，都會讓你想掉淚。
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