公司、朋友聚會總要吃外賣薄餅？有人吃到厭 網民卻分享3大優點
撰文：聯合新聞網
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不管是朋友辦派對或公司活動等，常見的食物都可聯想到薄餅pizza，一名網友就好奇是因為每個人都喜歡吃，還是只是吃氣氛居多，其他網友便表示薄餅很好點餐、好分食以及沒吃完也好處理等優點。
事主在PTT上以「真的有人是喜歡吃薄餅的嗎？」為題表示，他不懂為甚麼辦公室慶祝任何事都是吃薄餅，大家也都沒意見，他很討厭傳統厚餅皮的薄餅，感覺像在咬麵粉，再加上吃幾塊就飽了，但過沒多久又餓了，飲料經常會搭配汽水，導致吃完會很不舒服，他好奇「你們真的喜歡吃薄餅嗎？還是也是吃氣氛居多？」
薄餅能成為「派對之星」，總有它的吸引之處吧！（按圖了解）
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網友紛紛留言：
．「跟你一樣，長大吃其他餐廳薄皮的才開始喜歡吃薄餅」
．「沒有很喜歡，有芝心比較可以」
．「蠻好吃的，只是吃到又乾又硬的皮會生氣」
．「還好，真的吃幾塊就飽了」
．「覺得很普通，但還是會配合大家吃」
．「還好，也算吃氣氛，對我來講，薄餅其實就是像麵包的食物」
．「不喜歡+1，應該只是方便吧」
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有網友指出辦公室訂薄餅的優點是：
．「好點餐、好分食、好收拾」
．「我個人不太喜歡，但如果是活動，薄餅很好分食（計算總量），沒吃完也好處理」
．「薄餅不用一堆餐具，事後也好收拾，辦公室又不是居家環境，當然選簡單的」
．「簡單方便而已，不然買漢堡還要一個個調查，買薄餅就兩三種口味就完成了」
．「方便、快速，連打包都方便，加熱再吃也行」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】