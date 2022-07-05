「真空鬆身小背心」辣妹同米奇合照險露點 影片瘋傳驚人身份曝光
撰文：中天快點TV
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炎炎夏日到來，許多男女在街上都會穿搭清涼。
日前就有一名網友在臉書社團發文寫下，「天氣真的太熱了」，更附上一段27秒的影片，只在影片中一名身材絕佳的女子穿著小背心、熱褲，開心的跑向商場娃娃合照。
不過疑似是因為動作太大，險些意外露點，所幸正妹及時注意到調整衣服，不過早已被路人將畫面拍下。影片曝光後，立馬在網上引起熱議。
正妹在商場險露點的畫面被網友拍下▼▼▼
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不僅如此，有眼尖網友發現，正妹似乎沒有穿著內衣，所以在與米奇合照時，出現激凸的情形。種種令人噴鼻血的畫面，讓大家在下面留言區展開討論：「夏天最美的風景。」「他比米奇還可愛！」「所以有人知道她是誰嗎？」
事實上，這部影片早就流傳已久，只是今年又被網友翻出來討論。至於大家相當好奇女子的真實身分，竟有人驚天爆料，「這是一個中國直播主啊，好像跟湖南衛視一個主持人開房，後來反手告男生性侵，官司敗訴後人就不見了」。
不過，此消息尚未得到證實，因此不少人選擇先不相信。
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