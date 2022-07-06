美女遊客慘中伏　信錯導遊同草泥馬玩「錫錫」　估唔到對方咁反應

影音社群APP「TikTok」日前出現一支爆紅影片，一名女遊客和朋友到飼養羊駝（又稱草泥馬）的園區觀光，在導遊的引導下想和羊駝甜蜜親親，沒想到近距離被羊駝的強力口水噴了滿臉，原來一旁標示牌早已有玄機，導遊則是設了陷阱讓女遊客出糗。影片在短短2天內吸引超過350萬人觀看。



女網友「sooyeunyi」錄下TikTok影片，畫面中年輕女子在導遊的鼓勵下想和羊駝嘴對嘴接吻，雙方互相緩緩靠近……

向草泥馬索吻原來有咁嘅下場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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沒想到下秒羊駝吐出了強而有力而且量很多的口水，噴得她滿臉，嚇得她趕緊往後退。影片PO網2天內即有超過369.8萬人觀看，1.2萬則留言。

網友紛紛表示，「你怎麼會沒有料到，活該哈哈哈」、「你以為會發生什麼事，一個吻嗎」、「連其他羊駝都被嚇到，好喜歡哈哈」、「重播了好幾次」、「羊駝就像貓一樣，可愛又毛茸茸又脾氣暴躁。」

原PO解釋，是導遊告訴她們羊駝喜歡玩親親她們才這麼做的。她在另一支影片還PO出告示牌，其中最後一點寫著「玩得開心，享受羊駝之吻吧」，接著是一個笑臉，她說當時導遊還告訴她們最後一點是最重要的，卻沒人察覺有異，就被捉弄了。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】