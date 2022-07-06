台灣「最正啦啦隊員選美」4大女神爭崩頭　全部IG脫掉制服超犯規

台灣職棒啦啦隊正妹眾多，峮峮、熊霓等人更是紅到海外，女神們各有各的擁護者，人氣難分高下。近期Dcard網友發起票選，好奇在大家心中最正的啦啦隊員是哪一位，並列出4個選項，掀起熱烈投票和討論！



Dcard網友舉辦「誰是最正的啦啦隊員」投票，選項包括峮峮、林襄、Yuri、短今，最終共有3070人參與投票。

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其中，峮峮以48%的票數拿下冠軍，支持率幾乎達到一半，接在後面的則是Yuri 33%、林襄14%、短今5%，票數差距偏大。

許多粉絲留言支持心中女神「一定是Yuri的啦」、「小孩子才做選擇，這4者各有各的特色，但真要選我會選擇峮峮和Yuri」、「峮峮啊，好想把自己整成峮峮的樣子」、「林襄怎麼那麼少票」、「只服峮峮啦」、「Yuri怎麼可能輸」、「臉的話我直接選Yuri」、「峮峮唯一清流，身材又好真材實料」。

不過，也有人認為選項給得太少，紛紛提名其他啦啦隊美女，其中以瑟七、林可、慈妹等人呼聲最高，「沒有瑟7，失敗」、「唯一支持孟潔」、「慈妹最強」、「林可很可愛呀」、「我覺得岱縈（小鹿）超美」、「斐棋Faye校花耶」、「竟然沒有君白與秀秀子」。

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