元州邨公屋單位遭密封？街坊憂曾有命案　網民揭真正用途：想太多

電影電視情節中，曾發生重大事故或命案的單位或會被「封印」不再使用及居住。有深水埗街坊日前就發現，元州邨1個位於中層的公屋單位窗戶疑似完全封實，思疑相關單位或曾有事發生。一眾網民看過帖文不禁認為樓主想像力太豐富，亦有人揭開真相，指出相關單位的確並非用作居住，而是消防中途泵房。



有深水埗街坊日前發現，元州邨1個位於中層的公屋單位窗戶疑似完全封實，思疑或曾有事發生，引來網民熱議，有人指出相關單位的確並非用作居住，而是消防中途泵房。（fb「深水埗街坊會」圖片）

該名深水埗街坊上周於facebook群組發文，稱行街經過元州邨時，見到元逸樓19樓其中1個單邊單位的窗戶疑用石屎封實，從外面完全看不到單位內部「冇晒窗口」，懷疑有事故發生，特意詢問其他街坊及網民：「唔知發生咩事呢？有冇街坊知道啊？」

不少街坊看過帖文也非常「入戲」，抵死回覆令人更感好奇，「好恐怖，唔好再提啦」、「過咗去就算啦，啲鄰居都過返正常生活，仲提嚟做咩」、「呢啲嘢由佢啦，其實大家住咗咁耐，自從嗰次之後，大家都當冇事發生，唔提好過提」。

有街坊其後揭開真相，貼出攝於2011年的元州邨相片，指出相關單位其實是消防中途泵房，有實際用途，「未入伙已經係咁」。（fb「深水埗街坊會」圖片）

有好心街坊其後揭開真相，指出相關單位其實是消防中途泵房，有實際用途，由於水泵設於地下，到一定樓層時水壓便會減弱，中途泵作用是為上層喉管系統加壓，以便緊急時能作消防用途，「唔好咁好想像力，只係中層泵房，從來冇試過兇案，未入伙已經係咁」、「入面有兩台泵，加埋控制箱、電源箱再加閘掣、減壓掣同消防喉」。

另外，中途泵房本身並非設計供人居住，因此為了節省保養成本，單位內一般不設窗戶，「如果你整窗嘅話其實有機會損毀，因為唔係預設俾人入面住，所以就唔需要整窗」。