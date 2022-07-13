帶貨平台打雜小妹妹　顏值逆天助手變直播主　破埋LINE營業額紀錄

臉書粉專近五萬追蹤的台灣正妹網紅直播主「Miya人妻妹紙」，曾做過牙助、服務業、餐飲業，直到去直播公司應徵，才開啟了不同的人生道路，她分享就是要從基層做起才能學到如何在鏡頭前放開自我。



Miya大學畢業後，曾做過牙助、服務業、餐飲業，直到去直播公司應徵，才開啟了不同的人生道路，她說臉書直播剛興起時，她還是公司裡的商品包貨小妹，在所屬的公司中經過一年多的訓練，才爭取站到鏡頭前直播帶貨的機會，「我先從基礎做起，像是包貨、出貨、後台回訊息、key單、入庫等，基本功學了一年，老闆才讓我正式擔任直播主。」

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Miya 回憶經營社團初期一天至少花8至10小時回覆顧客問題，粉專從1600人、開播最多只有20人看，經營到現在超過4萬人，開播近3000人看的成績。

透過完善的客服提升顧客忠誠度，她後來轉到LINE直播，這些客群成了最忠實的顧客。Miya說，為了LINE的首場直播，她整整準備2個月，前後和團隊開了無數次會議，只為確保直播流程和結單功能順暢，很開心首次就能獲得好成績。

她目前直播美妝商品，直播5小時即破千萬台幣營業額，成為LINE開通直播功能以來，首位單場直播營業額破千萬的直播主。讓她感到十分驕傲。

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