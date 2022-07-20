女食客指控男侍應非禮背脊惹爭議　同區食肆貼告示一句寸爆獲讚

天水圍食肆「樂湖刀削麵」的男侍應，近日被指三度非禮女食客背部，女食客男友拍攝男侍應容貌並放網上群組公審，更批評他「病態抽水」，女事主亦聲稱已報警。「樂湖刀削麵」其後發文澄清並公開閉路電視錄影，網民看完片段後即風向大轉，認為店員只是無心之失，反狙擊涉事情侶要求道歉。有另1間同區燒味店則在店外貼大字告示「聲援」食肆，以一句「自己背脊，自己擏錫」暗諷情侶，獲網民大讚「抽得好」。



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日前有男網民在facebook群組「天水圍群組」發文，聲稱上周三（13日）女友在樂湖刀削麵用膳，1名男店員送餐時三度以下體頂到其女友的背部，其間女友即場發難，店員連番道歉，男友則認為「算係默認咗自己唔係唔小心囉」，並在群組內公開店員的照片，聲言不想有下一名女性受害。

「樂湖刀削麵」事後在FB專頁先後6次發文回應事件，指小店地方淺窄，有輕微碰撞屬常事，對事件深感抱歉，惟非禮屬嚴重指控，店方有責任搞清楚真相，遂公開一段片長46分鐘的閉路電視錄影。

影片曝光後網上風向即反轉，不少網民都評情侶小題大做，認為片段證明店員並非有意非禮，更有人指出情侶在查清楚事件前就網上公審店員，需要公開道歉。

同區食店「天天燒鵝皇」則在門外玻璃窗貼出告示「抽水」，並拍照上傳至其FB專頁。（「天天燒鵝皇」FB圖片）

同區食店「天天燒鵝皇」則在門外玻璃窗貼出告示「抽水」，並拍照上傳至其FB專頁，指該店地方淺窄，「有請各位貴客吃還吃，自己背脊，自己擏錫，咪郁（啲）就話畀人X背脊」，暗寸事件。照片被廣泛瘋傳至多個FB群組，不少網民都大讚「靚抽」，反應甚至快過「抽水王」宜家家居（IKEA），又指「啱呀，係要警示下啲西客」、「欣賞你撐同場」、「你哋好過分，一陣過嚟罰你」。有人錯重點表示「『擏鍚』原來可以咁寫，長知識了」。