20+港女被收銀員1句辣㷫　發脾氣扔貨唔買即走：嗌到老晒！

「開聲嗌人」一向是有禮表現，但如果稱呼出錯可能令人感到被冒犯。有港女日前發文，談及一次令人不快的購物體驗。自稱20多歲的她近日竟被較她年長的收銀員稱呼「阿姐」，令她感到被「嗌到老晒」，因此憤而扔下貨物轉身離去。有網民認為收銀員應受培訓，「開口夾着脷咁唔得囉」，不過亦有人覺得樓主小題大做，「都係一句遮」。



自稱20多歲的樓主在討論區表示，近日購物時因比她年長的收銀員竟叫她「阿姐」，令她覺得被「叫到老晒」，嬲爆放下商品離去。（《女神降臨》劇照）

該女生在香港討論區以「去買嘢果陣俾人叫阿姐，即刻唔想買...」為題發文，稱其近日購物時，收銀員叫了她一聲「阿姐」，她表示「聽到就嬲」，因為自己只有20幾歲，而收銀員明顯比自己年長，「做咩要叫我阿姐，叫到我老晒咁！」。於是她嬲爆即時放下貨物離開，「好嬲發脾氣扔左件貨，講左句︰『唔買啦！』就走咗」。

樓主表示平日就算多想買某些商品，但如果收銀員叫了她一聲「阿姐」，她會即時失去購物慾，「咁唔識做生意點得㗎」。她又在帖文建議收銀員可以叫顧客「靚女」或者「阿妹」，哄得人開心自然會買多些東西，「你叫我靚女我分分鐘開心起嚟再買多啲」。

有網民就指出其實很多收銀員都會稱呼顧客「阿姐」、「阿哥」，只是一種習慣，未必是故意針對樓主的年齡及長相。（《二十不惑》劇照）

帖文引來網民熱議，原來不少人都試過被「叫到老晒」，甚至連性別都弄錯，有女士就曾被當成男士，「我鍾意中性打扮，成日畀人嗌靚仔！」。亦有人認為做生意特別需要注意如何稱呼顧客，「職員做人唔夠醒目」、「你啱，都唔識做生意。街市阿叔叫個90歲婆婆都係叫亞姝（妹）咋。」、「緊係點都嗌靚仔靚女，咁唔識做」。

不過有人就覺得只是一句稱呼，不必介懷，「有啲嬸嬸伯伯係鍾意叫人阿姐，未必關妳年紀同樣問題」、「但你都唔使咁介懷，都係一個稱呼」。亦有人指樓主太易動怒會加速衰老，「你咁容易就發脾氣，真係會老得快變阿姐，講真㗎！」、「笑死！ 咁成街人都叫你阿姐，咁係咪唔使買嘢」、「太過自我，盞令自己閉翳」。