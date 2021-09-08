買麵包重遇中學同學做收銀　港男怕尷尬無相認　網民質疑：睇低人

職業無分貴賤，有網民近日於討論區發文表示，以前他讀中學時有名讀書成績不錯的男同學於高級程度會考（A-Level）失利，未能進入大學後成為廢青，沒有讀書或上班，約他外出也不回覆，他很快就沒有朋友，沒人知他的近況。樓主日前去麵包店買麵包時，發現收銀員正是該名男同學，兩人四目交投氣氛尷尬，一來不知開口講什麼，二來覺得對方不想被認出，最後並沒有相認。帖文引起網民熱議，有網民質疑樓主不與同學相認是看低別人，留言反問「賣包有乜問題？」



有網民近日於討論區發文表示，他有名中學男同學考試失利後「神隱」，日前到麵包店買麵包時發現對方任收銀員，他怕尷尬而沒與對方相認。（《尼采老師》劇照）

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該名男網民於香港討論區以「買嘢撞到個中學同學返工，我決定唔同佢相認」為題發文，他表示以前讀中學時有名男同學性格開朗、讀書成績不錯，老師們看好他能升讀大學，但該同學卻於高級程度會考（A-Level）失利，重讀也未能入大學，隨後就「神隱咗」。樓主聽聞該同學之後無讀書或上班做「廢青」，約他外出也不回覆，很快就變得無朋友，中學同學聚會沒人知他近況。

直到最近，樓主走入一間麵包店時，發現該同學在店內任職收銀員，對方望了他兩眼很快轉移視線。因為該同學多年來樣子、身型都沒多大變化，所以隔住口罩他仍然認得出。樓主怕尷尬也沒和他相認，一來太久沒見不知說什麼，二來估計對方未必想被人認出，但他慶幸同學現在有工作不用再無所事事。

帖文引起網民熱議，有網民質疑樓主看不起人，「人哋有返工都算係咁啦，唔好睇低人」、「收銀冇問題喎」、「每個人有唔同際遇，唔係偷呃拐騙，做份咩工咁又點？」，有留言認為「唔好睇唔起人，自然唔會怕尷尬，正常傾計就得」。不過有網民認為，許多麵包店是家族生意，「通常收銀都係老細級」，故他可能是太子爺也不出奇。

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