冷氣機1個原因導致電費暴增！台電揭4大行為超耗電+6招輕鬆慳電

連日來氣溫飆高，許多民眾紛紛開冷氣消暑，但又擔心電費飆漲。對此，台灣電力公司列出4大「用電禁忌」，呼籲民眾快改掉這些行為，才不會被超高的電費單嚇到。



【圖輯】點圖放大了解哪「4大行為超耗電+6招輕鬆慳電」👇👇👇

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

對於該如何省電，台電電力粉絲團Facebook Page列出4大「用電禁忌」，包括冷氣溫度調太低、雪櫃東西塞到爆、保溫模式持續開、待機電力拼命耗。希望民眾盡早改掉這些壞習慣，看到電費時才不會嚇到。

【相關圖輯】點圖放大了解「冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用」👇👇👇

+ 20

至於該如何在夏日節電省荷包，台電則提供6大技巧，教導民眾正確的電器使用觀念及做法如下：

一、冷氣溫度設定26至28度＋開循環扇

二、雪櫃不放超過7－8分滿

三、電飯煲不長時間保溫

四、儲熱式電熱水器可加裝定時器

五、夏天熱水喝得少，用快煮水壺取代電熱水瓶

六、有待機功能電器，長時間不用要切斷電源



【同場加映】10大最耗電電器一文看清！冷氣只排第6？ 開8小時電費平過飯盒！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

夏天爽吹冷氣不怕貴！達人教「3招」：每期激省9成電費

【本文獲「TVBS」授權轉載。】