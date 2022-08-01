冷氣機1個原因導致電費暴增！台電揭4大行為超耗電+6招輕鬆慳電
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
連日來氣溫飆高，許多民眾紛紛開冷氣消暑，但又擔心電費飆漲。對此，台灣電力公司列出4大「用電禁忌」，呼籲民眾快改掉這些行為，才不會被超高的電費單嚇到。
【圖輯】點圖放大了解哪「4大行為超耗電+6招輕鬆慳電」👇👇👇
+8
對於該如何省電，台電電力粉絲團Facebook Page列出4大「用電禁忌」，包括冷氣溫度調太低、雪櫃東西塞到爆、保溫模式持續開、待機電力拼命耗。希望民眾盡早改掉這些壞習慣，看到電費時才不會嚇到。
【相關圖輯】點圖放大了解「冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用」👇👇👇
+20
至於該如何在夏日節電省荷包，台電則提供6大技巧，教導民眾正確的電器使用觀念及做法如下：
一、冷氣溫度設定26至28度＋開循環扇
二、雪櫃不放超過7－8分滿
三、電飯煲不長時間保溫
四、儲熱式電熱水器可加裝定時器
五、夏天熱水喝得少，用快煮水壺取代電熱水瓶
六、有待機功能電器，長時間不用要切斷電源
【同場加映】10大最耗電電器一文看清！冷氣只排第6？ 開8小時電費平過飯盒！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
酷熱天氣｜愛民邨公屋單位裝4部分體冷氣機 網民：真係咁熱咩？夏日10大消暑貼士：飲冰水反令體溫升高 一個原因行山涼過去海灘慳電｜出門總是忘記熄冷氣 台女星一招提醒自己 網民讚又靚又醒電梯竟裝分體式冷氣 內行人揭設計原理 網民批太浪費：得2層樓最熱7月！酷熱天氣警告下網民獻計消暑法 靠1招唔開冷氣瞓天光連日熱爆上水破36度｜原來冷氣機唔熄真係更慳電 但要先做1件事
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】