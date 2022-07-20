慳電｜出門總是忘記熄冷氣　台女星一招提醒自己　網民讚又靚又醒

【冷氣／慳電】近來炎炎夏日，日前台灣男星小鐘（鍾昀呈）才透露為省電費跑去逛百貨公司，豈料回家卻發現冷氣忘了關，讓他整個心都涼了。女星天心則分享一招來提醒自己，網友們看紛紛笑著說：「又美又聰明！」



【圖輯】網民激讚又靚又醒！點圖放大看更多台灣女星天心靚相👇👇👇

+ 7

天心最近在社群平台表示，她已經有兩次出門忘了關冷氣的慘痛經驗，為了怕自己又再次忘記，她則直接將冷氣遙控放在門把上，出門時就一定會看得到，也藉此提醒自己要關掉電源，她更笑說自己已經做到這種程度：「明天再忘，我就，就……喊救命！」。

【相關圖輯】一口氣將冷氣溫度調到極低原來超耗電！點圖放大看更多實用慳電貼士👇👇👇

+ 15

發文一出，許多網友忍不住吐槽：「結果明天找不到遙控器，可能冰在冰箱」、「不小心笑出來」、「我覺得妳會把它當成手機帶出門欸」、「這樣放聰明耶，應該就不會忘記了吧」；此外，也有網友建議可以設定定時關閉：「加個智能開關，可以app遠端開關」。

【相關圖輯】點圖放大了解「冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用」👇👇👇

+ 20

延伸閱讀：

黃嘉千婚變陷羅生門！郎祖筠不忍了公開證據在這裡

獨／TVBS、好看理念分歧掰了 未來電視圈有兩個「營業中」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】