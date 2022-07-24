夏日10大消暑貼士：飲冰水反令體溫升高　一個原因行山涼過去海灘

夏天到了，走到戶外就像進到天然的汗蒸幕，不到幾分鐘就「濕身」滿頭汗。



但待在家中冷氣調到最低溫一直吹，也會擔心月底收到電費帳單嚇一跳。還有哪些方法可以舒服地度過炎炎夏日，又能省點錢？既可以輕鬆吹冷氣，又不擔心家中電費破錶？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近兩年來，最常見的夏天消暑好物及好去處，既能有清涼享受還可以拯救一下荷包。

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10. 溫開水比冰開水更有用

多數人都會有大熱天就是要喝冰水才能降溫的迷思，但據中醫師指出，喝溫水反而比喝冰水更容易讓體溫降低，喝溫水半小時後，體溫會降一度，喝冰水會升一度，因為這是身體對於調適冷熱的一種生理機制，能讓體內平衡寒跟熱。「顧健康夏天一樣要喝溫水」、「喝溫開水，讓身體微微出汗，熱就自然排掉」。

9. 穴道按摩

適當的按摩穴道可以消暑氣，有中醫師指出，解中暑有三穴道：人中、內關、合谷，每穴按壓100下。另外，《飲食決定去濕力》一書也提到，可以試著按摩豐隆穴。豐隆穴在膝蓋外側與腳外踝連線的中點。一次按壓15~20秒，再放鬆5秒，反覆做10~15分鍾，就可以達到「健脾化濕、促進消化」的效果。

8. 扇子、小電扇不離身

夏天外出想要避暑，除了遮陽傘、遮陽帽，扇子和小型電扇也是現在不可或缺的物品。有民眾接受媒體訪問時就提到，「因為疫情關係，我們必須整天戴著口罩，尤其走在路上現在天氣又這麼熱，所以必須隨身帶著小電風扇或者是扇子，因為至少有風不然天氣這麼悶熱」，也曾有家長說：「如果比起小學吹冷氣，我更是支持每個孩子配一台小型隨身電扇」。

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7. 沖冷水澡、冷水泡腳

雖然有一派說法是使用冷水沖涼的解暑習慣，無形中會加速了體內虛寒的發生；但也有媒體報導《PLOS ONE》研究指出，冷水澡對健康有多種有益作用，例如改善免疫系統、心血管循環和活力。仍有不少人覺得在溽暑難耐的夏季沖冷水澡或用冷水泡腳相當暢快。「夏天都洗冷水澡阿」、「夏天洗冷水超爽的」。

6. 泡在室內泳池一整天

一到夏季，許多游泳館都會開放，成為不想流汗但又想運動的大眾們最佳的選擇，強身健體又消暑。游泳教練黃柏易曾提醒：「要挑選環境不會很複雜的，例如就是旁邊不會有很多奇奇怪怪的設施，然後盡量看到水裡是清澈的，沒有什麼障礙物這樣子會比較好，最重要的一點就是泳池的旁邊一定要有救生員，或是其他泳池的管理人員。」

5. 戶外水域玩水

講到夏天，大家直覺聯想就是陽光、沙灘、比堅尼，到海邊或溪邊衝浪、潛水、跳水、滑水等所有戶外水上運動都相當受大眾歡迎，此時也會有許多水上樂園、附玩水設施的度假酒店祭出優惠吸引消費者前往，成為夏季消暑的重頭戲。「夏天就是要去海邊耍廢」、「夏天就是要玩水啊」

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4. 狂吃冰、西瓜等清涼退火食物

炎炎夏日，來一碗透心涼的剉冰、大啖一桶冰淇淋、喝一杯裝滿冰塊的冷飲、用力吸一口冰沙等等，這些都是夏天相當受歡迎的消暑聖品，「吃冰就是爽」。如果走養生路線，網友也推薦喝菊花茶、青草茶來退火，或是吃含水量高的水果，像是西瓜、葡萄、木瓜、桃子、火龍果有清熱解暑的功效。

3. 到山上避暑

除了水域，山上是也是受網友熱議的夏天避暑勝地，據了解海拔每上升100公尺，氣溫即下降0.6度，平地30度，一到山上瞬間降到15度，這也是為什麼到了夏天大家都喜歡往山裡跑的原因。「山上真的是很好的避暑勝地」、「山派，夏天去海邊肯定會被太陽曬到脫一層皮」。

2. 到公共場所吹免費的冷氣

水域、山上都是消暑的好選擇，但有冷氣的地方還是最吸引人，舉凡大賣場、圖書館、咖啡廳、博物館、美術館、百貨公司等有開放冷氣的公共場所，大家都特別喜歡在夏天前往，因為可以吹免費冷氣。「熱得受不了就想找間咖啡廳，可以吹冷氣還能喝咖啡」、「喜歡跑到百貨商場內逛街吹冷氣」。

1. 宅在家冷氣加電扇雙夾攻

第一受歡迎的夏天消暑方式就是窩在家中吹冷氣，可是民眾又擔心一直吹電費會高得驚人，台電建議，冷氣最佳溫度是26到28度，再搭配風扇使用，就會有涼快的感覺。不少人誤以為開冷氣同時又開電扇浪費電，其實電扇可幫助室內空氣循環，加速降溫，讓冷氣機壓縮機運轉時間減少，有助於省電。另外，溫度每調高1度，就能節省冷氣6%用電。「開冷氣吹電風扇～就是舒服」

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年06月29日至2022年06月28日，共2年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『夏天消暑』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

熱到融化、出門大爆汗！夏天10大好用消暑省錢術（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】