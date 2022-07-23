中大中西醫舉行「三伏天灸療程2022」　 天灸療法須知一文看清

文：梁鍵敬醫師＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫）

夏季進行的天灸療法，是基於中醫理論，於特定日子進行基本3次的中藥穴位敷貼，起預防及治療疾病的功效。由於毋須內服藥物，故對常見病的處理有簡單、便宜、安全等好處為市民所認識。



天灸溫通陽氣、扶正祛邪，透過改善整體虛寒體質，增強抗病力，適合部分容易感冒的人士，特別是怕風寒、手腳容易冰冷人士嘗試。 （資料圖片）

天灸能預防外感？

天灸溫通陽氣、扶正祛邪，透過改善整體虛寒體質，增強抗病力，適合部分容易感冒的人士，特別是怕風寒、手腳容易冰冷人士嘗試。天灸能治百病或只能治療哮喘鼻敏感？有報導指天灸能改善慢性胃痛、腹瀉、痛經、腰痛、關節疼痛等病患，基於異病同治理論，部分肺系疾病如辨證屬寒性，如新冠康復者咳嗽、氣促等都可以考慮咨詢中醫師意見嘗試天灸治療。

天灸發水皰正常？要發皰先有效果？

天灸療法演變過程中部分文獻確有提及敷貼位置需達致發皰，但視乎所使用藥物等因素而定。現時大部分人士治療後亦不會起皰，臨床及研究文獻可見即使未有發皰亦可起效，但天灸所留皮膚色素沉著需時消退，建議要與醫師作良好溝通，並遵從醫師建議時間徹底除藥及戒口。

天灸處方只有溫熱藥？

各醫師使用的處方或有不同，大部分藥物的確屬於辛溫類：如溫化寒痰的白芥子，溫肺類如麻黃、細辛，溫腎類如附子、肉桂等，而常用於天灸處方的甘遂能苦寒驅逐水飲、延胡索能活血行氣則較為特別。

一般急性呼吸道疾病發作、孕婦、一歲或以下小童、糖尿病嚴重控制不良及皮膚容易對藥物或膠布過敏人士、瘢痕體質等不建議進行天灸治療。（圖片：esquirehk）

三伏天是全年最炎熱日子？

翻查天文台溫度記錄資料，三伏天的氣溫又不一定是全年最高溫。但有講法指於三伏貼藥是借助自然界陽氣潛伏之力，幫助身體儲藏陽氣，2022年貼藥時間為於7月中旬至8月中旬。天灸療程需要做足3年療程？古代文獻有提及以3年為療程，但臨床可見病人起效時間不盡相同，但如3年後症狀完全未有改善則建議考慮轉用其他療法。

小童和癌症患者不能做天灸？

內地研究及香港臨床亦不少兒童接受天灸治療，廣州中醫藥大學曾完成一項癌症患者失眠的天灸治療研究，治療組無嚴重不良反應。一般急性呼吸道疾病發作、孕婦、一歲或以下小童、糖尿病嚴重控制不良及皮膚容易對藥物或膠布過敏人士、瘢痕體質等不建議進行天灸治療。任何身體狀況特別是癌症患者、中藥過敏人士或G6PD蠶豆症患者建議接受治療前詳細咨詢註冊中醫師。 香港中文大學中西醫結合醫務中心將於7月至8月舉行「三伏天灸療程2022」，歡迎有興趣人士參加，每位參加者更可獲得「抗疫愛心包」一份，愛心包內含﹕中大研發三冬茶清熱健康茶一盒及中藥香包一個。禮品先到先得，送完即止。

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



中西醫結合醫務中心網頁：按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）