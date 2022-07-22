內地女識港男攻略瘋傳！港漂勸醜女瞄準地盤工：說不定有公屋住！

結識異性都有攻略參考？網上近日瘋傳1篇教導內地女生如何找到香港男友的文章，包括撒嬌扭着叫男生教廣東話，沒事做就去馬場混混高級圈子等，又鼓勵醜女可結識地盤工中佬，「說不定還有公屋可以住」。不少連登網民大讚攻略作者「睇得好中」，但亦有人指這文章令人感覺很功利。



作者稱，內地美女只需主動點撒撒嬌，以學好廣東話之名扭着別人，就很容易結識到香港男友。（《過街英雄》劇照）

有香港網民將1篇去年刊登、以「在香港讀書，能找到一個香港本地男朋友嗎？」的知乎文章轉發至連登討論區引起熱議。該文章的答題者是1名重慶出世的電腦程式員，現暫居香港，並分享自己在香港這些年「跟港男港女打交道的經驗」。

第一種女生：美若天仙

他開宗名義指出，能不能交到香港男友只是「看臉」，並劃分3個級別以制定不同策略：首先長得貌美如花的女生做法當是最簡單，「大概率一堆香港男的會來跪舔你（意思類似狗公、做兵）」，只需主動點撒撒嬌，「扭着別人教教你廣東話，基本上很快這事就成了」，又指如果美女眼角高，可考慮混入高級圈子，「沒事去去馬場，或者一些高級酒吧club」，同時開個抖音和小紅書帳號，再上載一些美照並寫上「剛來香港，有沒有本地小哥哥教教粵語？」，就可以成功釣到高質港男，運氣好的話便可以有錢又有外貌的港男，「同時做好只是想跟你玩玩的心理準備」。

第二種女生：普通樣但不醜

作者表示，如果長相普通但不醜的女生就要多花功夫，因即使是廢青、毒男骨子裏還是有高人一等的想法，如果遇到這種人，需要有「逆向跪舔」的心理準備，畢竟和這種男生一起外出見朋友時，或會被嘲諷「做咩搵個大陸妹呀？香港溝唔到女咩？」，毒男聽到類似的話也有機會不開心，甚至遷怒於女方身上。

第三種女生：醜女

至於長相不行的女生，作者坦言大概連毒男、廢青都看不上眼，但建議可以接近地盤工、司機等40多歲「中佬」，雖然「髒活苦活，渾身酸臭」，但其實收入不低，而且大多數是散工出糧用現金，「說不定還有公屋可以住」，加上年齡差距大「對你還呵護有加」，幸福感說不定比找個廢青毒男一起死慳死抵買樓上車高多了。但作者提醒婚前要帶對方做個心理檢測，「防止類似天水圍的夜與霧的悲劇發生」。

作者坦言長相不行的內地女大概連毒男、廢青都看不上眼，但建議可以接近地盤工、司機等40多歲「中佬」。（《激戰》劇照）

不過，作者總結時即「戴頭盔」表示，支持男女因真心平等相而結合，而非因為對方的身份或背景等客觀條件，但如果有人有類似想法，他都願意提供協助。

文章引起連登仔熱議，有人直指「叫香港男仔教廣東話」這一招「好掂」，很大機會成功博得港男歡心，亦認同「長相普通女生」的部分，「心態正確，普通港女應該要學下嘢，總好過做剩女」；但有網民則認為作者前後矛盾，「成篇嘢喺度講點樣呃呃氹氹港男， 最後又講咩支持真心相愛先一齊」，又質疑他是否夠資格教攻略。