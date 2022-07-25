1個月激減12kg！胖男記錄體重　電子磅一踩即碎勁尷尬：心情複雜

減肥是很多人的終身事業，即使是達到「階段性勝利」，也值得好好記錄一下。內地1名男子花了1個月努力減磅，成功減去12公斤，遂叫來朋友替他記錄成果。沒想到當他上磅時，電子磅竟然一踩即碎裂並斷成兩截，令他和朋友也呆住了，場面非常尷尬。



內地1名男子花了1個月努力減磅，成功減去12公斤，遂叫來朋友替他記錄成果。沒想到當他上磅時，電子磅竟然一踩即碎裂並斷成兩截。（微博影片截圖）

相關影片早前於內地網絡流傳，一向身材肥胖的朱姓男子有感過重會影響健康，毅然決定要有計劃地減磅，並把決心付諸行動。1個月過後，朱男成功憑節食及運動減去12公斤，「我開始減肥的時候體重是108公斤，現在是96公斤」，於是他高興地找來友人替他記錄減肥成果。

影片可見，朱男與友人身處疑似髮型屋的環境內，他取出電子磅放在地上準備磅重，友人則手持手機打算拍下紀錄。沒想到當朱男雙腳上磅時，電子磅的玻璃面板竟突然碎裂，整個磅更瞬間斷為兩截，兩人見狀也未能反應，當場呆掉了，場面非常尷尬。

當朱男雙腳上磅時，電子磅的玻璃面板竟突然碎裂，整個磅更瞬間斷為兩截。（微博影片截圖）

朱男無奈表示，不知道是自己體重的問題，還是電子磅製作質素有問題才導致「踩碎磅」的情況發生，形容「當時的心情就很複雜」。不過他事後指，取出電子磅時發現底部缺損不平，故特意在磅下墊了1個手柄，估計是電子磅碎裂的主因。

影片曝光後被網民瘋傳討論，不少人笑言朱男原打算為自己打氣，沒料卻成了打擊，「秤和心都碎了，好不容易堅持了一個月，本想着能瘦一點，給自己增加信心，沒想到驚喜便驚嚇了」。亦有人質疑朱男刻意拍出「踩碎磅」的影片博取點擊，「秤底下放了東西，稍微重一點的人都能踩碎吧」、「才不到120公斤，不至於把秤給踩壞了，這很顯然是站姿不對，不應該只站在兩邊，就像是掰餅乾似的，應該要站在中間」。