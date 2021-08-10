鬼月盂蘭節｜極陰年逢極陰日　4件事切勿半夜做　可用口罩做供品

農曆七月初一「鬼門開」，按習俗會普度好兄弟，民俗專家廖大乙建議，拜好兄弟，也能祭拜祖先和地基主，但供品忌用香蕉、李子、梨子，芭樂和番茄也別上桌；今年碰到極陰年多災，七月十五又逢極陰日，提醒更要留心安全和禁忌。



用口罩做供品有兩目的 這4件事最好不要做（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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廖指出，傳統習俗上，農曆七月鬼門開就像好兄弟、好姊妹放暑假，無主祭祀的祂們到塵世吃喝玩樂一個月，民間則善心布施普度供養；但今年農曆年沒立春成「極陰年」，不僅爆發疫情，大旱、豪雨、地震等災害也接連發生，不得不留心。其中，農曆七月十五日又是「極陰日」，而在極陰年巧遇極陰日的狀況下，民眾真的更要注意，慎防天災人禍，尤其七夕（初七）至中元普度（十五）這一周，出入要小心留意，並落實戴口罩等防疫規定，更要切記4個不要，且別在半夜做。

廖大乙說，農曆七月晚上少出門，尤其半夜不要吹口哨，也建議不要穿得「黑麻麻」，亮色衣物會比黑色更適合；若去旅遊住宿，進門前別忘了先敲3下門告知，入住外地不要在半夜洗衣也別外出，更不要去海邊踏浪戲水，敬畏度過農曆七月。普度供品準備上，現在大多是準備水果、餅乾糖果或飲料點心，祭拜時別忘了拆開一小包，飲料也倒在杯子，讓好兄弟聞香而來；因應防疫，也能準備口罩，讓祂們跟上時事，同時希望祂們，也提醒自己「少說話」，別亂噴口水製造是非。

而水果的部分，諧音「招你來」的香蕉、李子、梨子不要拜，也應避免多籽的芭樂、番茄和成串的葡萄才不會招穢氣，還一整串的帶回家，像佛祖頭的釋迦也不適合；還有拜好兄弟不能在家，屋外「見天」拜完就請祂們離開。此外，今年台灣地區的父親節遇到農曆七月初一，網路瘋傳「父親節當天不要說父親節快樂，也別買蛋糕慶祝」，廖則說，遵守孝道不分節日，不會因鬼門開就不能慶祝切蛋糕，民眾還是能幫爸爸過節；民俗禁忌仍建議「寧可信其有」，凡事多注意為宜。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】