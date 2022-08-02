角蛙眼前美食被奪走1秒怒吞同伴影片瘋傳　網民笑完1個原因嬲到震

吃飯皇帝大！動物爭起食物來的狠勁不容小覷，一名飼主為兩隻角蛙餵食麵包蟲，一隻沒吃到氣不過，狠狠怒咬同伴的頭。



網友在Twitter上傳一段影片，一名飼主給他飼養的綠色和褐色角蛙餵食，但牠只放了一隻麵包蟲，綠角蛙率先搶食，一口就把蟲吞下肚；一旁的褐色角蛙大爆氣，轉頭怒咬綠角蛙的頭，接著往旁邊跳出鏡頭外。

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這段影片吸引130萬人次觀看，網友笑：「主人壞壞怎麼只餵一隻」、「人為財死鳥為食亡的概念」、「右邊的青蛙超兇」、「沒吃到蟲蟲改吃蛙蛙大餐？」、「幫左邊青蛙哭哭」。

角蛙怒吞同伴影片看似好笑 事後引發網民批評：非常不人道！

雖然看似是一隻爆笑影片，但有網友在留言區警告，這樣做非常不人道，會引發「同類相食」。他指出雖然角蛙看似溫和而且活動量不大，但牠們擁有尖銳的牙齒，如果把兩隻以上角蛙養在一起，會產生攻擊同類的行為，甚至會吃掉對方，因此應該單獨飼養。

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