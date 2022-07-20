日本海豹當眾激情濕吻睇到人面紅　飼養員踢爆親熱背後暗黑原因

到日本旅行時，有不少港人都會到訪當地的動物園或水族館。最近日本靜岡縣一間水族館的海豹因爲太喜歡做一件事而成爲網上熱話，吸引大量網民到場拜訪。



（《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》截圖 ）

位於日本靜岡縣的下田海中水族館中，海豹的癡纏表演近日成爲熱話。一對海豹邊相擁著邊游過，在觀衆面前嘴對嘴「濕吻」；既熱情又可愛的場面引來一片歡呼聲。原來這對海豹很喜歡擁吻，網上亦流傳不少牠們熱情親吻的照片和影片。

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有觀衆受訪時表示他們看著兩隻海豹這麽有愛，刺激太强，反而令自己覺得很害羞。亦有來自美國的夫婦受到感染，也學海豹在鏡頭前擁吻，非常有愛。但海豹的飼育員受訪時就表示，其實牠們並不是在擁吻。

飼育員松井講到，其實「擁吻」中的兩隻海豹都是雌性，而且「擁吻」時鼻子對鼻子的動作是海豹的一種溝通方式，是在自然界中經常都會做的行爲。野生的海豹在幼年時期是靠氣味認出父母的，而碰鼻子則是確認氣味的方法。因爲海豹的嗅覺非常靈敏，所以牠們經常會互相確認氣味，並不是大家眼中的「擁吻」。

（《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》截圖 ）

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雖然不是在擁吻，但仍不改海豹們很可愛的事實，所以相信以後也會有很多人慕名到訪，希望可以目睹海豹們的癡纏表演！

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