天花吊扇燈大熱！安全最重要　裝修佬教4大注意事項｜生活百科

又回到土地問題了！家裡空間不足，多放部風扇都未必有位置，卻不能夠日日夜夜開冷氣機。於是，「天花風扇燈」這項發明近年成功彈起！只不過，風扇始終會不停轉動，加上配合照明系統，設計似乎很複雜，真的安全嗎？安裝上又有甚麼需要注意的地方？今天就讓裝修佬跟你探討一下選購及安裝天花風扇燈須注意的四個事項。



天花吊扇燈安裝時搖動結構到天花，一般會用到拉爆螺絲。 （網上圖片）

第一是安裝危險：

實用與否都是其次，安全從來都是最重要。天花風扇燈是一個重型的搖動裝置，不少戶主擔心日子有功，用得久會否有掉下的危險。其實，安裝搖動結構到天花，一般會用到拉爆螺絲。只要天花夠穩固﹑「實淨」，一般都不會有下跌的危險。

試想一想，如果天花風扇燈危險，那麼拳館那些沙包裝置豈不是更危險？既會不停晃動，重量也比天花風扇燈重得多；但安裝沙包的亦大有人在啊！

如何確保天花「實淨」？

由於天花是實心結構，而樓層之間的石矢，承重力亦相當強。除非本身已有石矢剝落的問題，否則不用太擔心天花不實淨。但要注意，由於天花風扇燈是搖動裝置，安裝時必須使用拉爆螺絲，而不能只用膠塞，因膠塞的迫力與拉爆螺絲相比相差甚遠。要將拉爆螺絲拉下，需要的力道是將整幅石屎拉下來的力度，當然是相當困難的。

第二是樓底危險：

天花風扇燈因為要在扇葉後面入風，不能安裝太高。怎樣算是太高呢？最低標準是會觸碰到扇葉。如果舉高手、掂起腳仍觸不到風扇燈，那基本上便達到最低安全要求了。

問題是如果單位的樓底較低，那可以怎麼辦呢？近年，市面上推出了循環式天花風扇燈，入風不需從扇葉後面進入，吹風也不是吹在風扇下方，而是向四方八面吹，更能達到室內空氣的循環，大面積地增加涼快感，同時不佔樓底空間。這就解決了樓底低的問題。

有CE認證就是「歐盟標準」，有此安全認證，使用時不用擔心漏電等安全問題。（網上圖片）

第三是產品安全：

天花風扇燈並不便宜。這個年代，網購慳錢是常識吧！但在網絡上購買電器，尤其是非本地的網購平台，便需要小心注意了。如果產品沒有任何認證，基本上有問題也沒人負責。釀成火災，保險也不會賠。一般來說，戶主可以辨認CE認證，也就是所謂的「歐盟標準」。有安全認證，使用時不用擔心漏電等安全問題，是十分重要的。

最後是扇葉如何清潔的問題：

有些天花風扇燈的扇葉，是開動時才伸出來的。但收藏起來時，卻並非不會積塵。這就造成了清潔問題了。不開動，扇葉不伸出來，無法清潔；開動時，自然亦無法清潔，那久久不用風扇後，難道就要讓它把吹到一屋都是塵？

又或者，有些天花風扇的扇葉較軟，很難清潔，如果樓底又很高，自行清潔是有一定的難度和危險的。到時你就可能後悔選購了這款風扇燈了。因此，購買天花風扇燈，一定不要只看外觀，記得要一併考慮清潔的方便性呢！

總結

風扇燈一物兩用的確吸引，安裝前記得量度好尺寸和樓底高度，並找合資格的承辦商或電工安裝啊！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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