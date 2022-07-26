批少女坐關愛座不讓座　荃灣知源玩具一句公審惹公憤：後生係罪？

「關愛座」原意是讓有需要人士使用，卻常因讓座問題引來批鬥。「荃灣知源雜貨玩具」於Facebook發文「公審」一名坐在港鐵關愛座的少女，不讓座予老人家，批評「社會唔同咗」，結果帖文反而惹來網民公憤，斥知源玩具店「後生就係罪？」、「如果個女仔係M痛／肚痛呢？」、「禍從手出」。知源玩具店之後回應「見到大家笑我哋咁開心，三十幾度大家笑降下溫」，但未能平息網民怒氣，責罵聲更升溫。



荃灣知源玩具店「公審」少女不讓座予老人家，結果惹來網民公憤。（Facebook）

荃灣知源玩具店周一（7月25日）於Facebook專頁「2.0荃灣知源雜貨玩具」上載一張於港鐵車廂內拍攝的照片，表示「社會吾（唔）同左（咗）」。從照片見到，關愛座上疑似坐着一名少女，旁邊靠門欄杆位則站着一名老人家，而知源玩具店稱：「這少女望見班老人家好幾眼。但冇反應（圖中仲有四位銀髮族企在側）。」

荃灣知源玩具店於Facebook發相發文公審少女不讓座。（Facebook）

知源玩具店「公審」少女帖文引來網民公憤，指關愛座是讓有需要人士使用，「如果個女仔係M痛／肚痛呢？」、「有時需唔需要坐唔係單靠『年齡』分㗎，睇嘢唔好咁表面啦，老闆」、「盲嘅要記得寫張紙，畀埋盲人證先好話自己係盲啲Friend？」、「返工1日要企足8-10個鐘，好辛苦㗎，休息下坐下都唔得？」、「頭痛M痛作病要廣播話你知呀？」、「或者個後生女唔舒服／腳痛／貧血頭暈。呢啲嘢，由張相係睇唔出來」。

網民又斥責玩具店「禍從手出」，「又想玩公審？後生就係罪？」、「講得啱，社會真係唔同咗，以前唔會有公審post」、「批鬥座唔係流」、「讓座係美德，逼人讓座係缺德」、「優先坐係讓畀有需要嘅人坐，任何一個人都可以係有需要」。

「關愛座」原意是讓有需要人士使用，卻常因讓座問題引來批鬥。（資料圖片）

面對網民批評，知源玩具店回應「好開心，大家自己都有表達見解。見到大家笑我哋咁開心，三十幾度大家笑降下溫」，並說「我哋都休息下」，結果令網民憤怒升溫，「講句sorry咪得，係要咁多藉口」、「你就係個笑話囉」、「公審完人，圍唔到爐就話畀啲野大家笑下」。